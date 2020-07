WWE में 5 धमाकेदार तरीकों से वापसी कर सकते हैं ब्रॉक लैसनर

ब्रॉक लैसनर साल 2012 में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने डब्लू डब्लू ई (WWE) में वापसी की थी। वापसी के बाद ये ऐसा पहला मौका होगा जब लैसनर WWE समरस्लैम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि द बीस्ट तब तक वापसी नहीं करेंगे जब तक लाइव ऑडियंस के साथ एक बार फिर इवेंट्स का आयोजन शुरू नहीं होता। ये भी पढ़ें: 3 सुपरस्टार्स जो WWE में वापस आना चाहते हैं और 3 जो नहीं आना चाहते लैसनर WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं और जाहिर तौर पर COVID-19 महामारी के इस दौर में कंपनी को उनकी काफी कमी खल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लैसनर इन 5 धमाकेदार तरीकों से WWE में वापस आ सकते हैं। WWE रॉयल रंबल में सरप्राइज़ एंट्री ⬇️ #MensRumble entrants thread starts HERE ⬇️ And of course, at #1... #WWEChampion @BrockLesnar!#RoyalRumble @HeymanHustle pic.twitter.com/4NR3s6gyeU — WWE (@WWE) January 27, 2020 उम्मीद है कि अगले साल रॉयल रंबल तक WWE शोज में लाइव ऑडियंस की वापसी हो चुकी होगी। अगर ऐसा हुआ तो ब्रॉक लैसनर रॉयल रंबल मैच में सरप्राइज़ एंट्री ले सकते हैं। रॉयल रंबल साल के सबसे दिलचस्प WWE इवेंट्स में से एक है। जिस तरह इस साल लैसनर ने ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) को पुश दिलाने में मदद की थी, उसी तरह वो कुछ अन्य सुपरस्टार्स को भी बड़ा सुपरस्टार बनाने में मदद कर सकते हैं। स्मैकडाउन में वापसी #WWEChampion @BrockLesnar is heading to #SmackDown as its FIRST PICK in today’s #WWEDraft! @HeymanHustle #RAW pic.twitter.com/56Z6wQM9mf — WWE (@WWEIndia) October 15, 2019 जब FOX नेटवर्क पर स्मैकडाउन का डेब्यू हुआ था तो उसे लैसनर ने हेडलाइन किया था। ऐसा माना जा रहा था कि द बीस्ट अब लंबे समय तक ब्लू ब्रांड का हिस्सा बने रहेंगे लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी रॉ में वापसी हो गई थी। रॉ में लैसनर कई बड़ी स्टोरीलाइंस का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं अगर वो अब स्मैकडाउन में वापस आते हैं तो उनका सामना डेनियल ब्रायन (Daniel Bryan), ब्रे वायट (Bray Wyatt) या बिग ई से भी हो सकता है। ये भी पढ़ें: 3 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें जॉन सीना ने टॉप पर पहुंचाया WWE क्राउन ज्वेल में होगी वापसी Brock Lesnar's Saudi Arabia trips: Greatest Royal Rumble 2018 - Reigns cage match (9 mins) Crown Jewel 2018 - Strowman (3 mins) Super ShowDown 2019 - Fumbled MITB cash-in on Rollins (5 mins) Crown Jewel 2019 - Velasquez (3 mins) Around 20 mins work for how much? #CrownJewel — Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) October 31, 2019 कुछ समय पहले विंस मैकमैहन ने कहा था कि सऊदी अरब में कोरोनावायरस की स्थिति अमेरिका से बेहतर है। इसलिए अगर अक्टूबर के महीने तक परिस्थितियों में सुधार होता है तो WWE, सऊदी अरब में इवेंट का आयोजन कर सकता है। लैसनर अभी तक सऊदी में हुए सभी शोज का हिस्सा रहे हैं इसलिए हो सकता है कि WWE क्राउन ज्वेल के तीसरे संस्करण में भी वो नजर आ सकते हैं। ये भी पढ़ें: 5 पूर्व और मौजूदा WWE सुपरस्टार्स जो अमीर होकर भी सस्ती कार चलाते हैं ड्रू मैकइंटायर को रीमैच के लिए चुनौती देंगे I dreamed a broken dream, and made it come true. I made it for you 💙 #WrestleMania pic.twitter.com/kHd0x7ffLq — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) April 6, 2020 रेसलमेनिया 36 में ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लैसनर को हराकर WWE वर्ल्ड टाइटल जीता था। अगर कंपनी पुरानी फ्यूड को एक बार फिर शुरू करना चाहती है तो मैकइंटायर के खिलाफ उनका रीमैच सबसे बेहतर विकल्प नजर आता है। हालांकि ये एक नॉन-टाइटल मैच भी हो सकता है क्योंकि समरस्लैम 2020 में मैकइंटायर को रैंडी ऑर्टन के खिलाफ वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करना है। जो भी हो मैकइंटायर और लैसनर के बीच दोबारा मैच फैंस को जरूर पसंद आएगा। बॉबी लैश्ले की ब्रॉक लैसनर को चुनौती Thank you everyone for the birthday wishes. Same as last year, my only wish is for @BrockLesnar to finally get in the ring with me. #BobbyVsBrock @WWE @WWEonFOX https://t.co/YEOFaxi7oz — Bobby Lashley (@fightbobby) July 17, 2020 बॉबी लैश्ले vs ब्रॉक लैसनर एक ऐसा ड्रीम मैच है जिसे पूरा WWE यूनिवर्स होते देखना चाहता है। दोनों के पास शानदार मूव्स हैं, गज़ब की ताकत है और दोनों ही MMA बैकग्राउंड से आते हैं। MVP का साथ मिलने से लैश्ले भी अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। लैश्ले कई बार कह चुके हैं कि वो द बीस्ट के खिलाफ मैच लड़ने के इच्छुक हैं। साथ ही इस मैच के बिल्ड-अप में MVP को मैनेजिंग स्किल्स को भी बेहतर साबित करने के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। ये भी पढ़ें: 3 WWE सुपरस्टार्स जिनका रिटायरमेंट फैंस को रुला जाएगा WWE रेसलमेनिया 37 इस ड्रीम मैच के लिए सबसे बेहतर विकल्प नजर आता है और संभव ही उस समय तक लाइव ऑडियंस की भी वापसी हो चुकी होगी।-www.sportskeeda.com