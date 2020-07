ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा को बताया अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस

ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ब्रेट ली ने बॉलीवुड की अपनी पसंदीदा अभिनेत्री के बारे में बताया है। ब्रेट ली ने कहा है कि बॉलीवुड में उनकी पसंदीदा अभिनेत्री किंग्स इलेवन पंजाब की को - ऑनर प्रीति जिंटा हैं। आपको बता दें कि ब्रेट ली किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आईपीएल में खेल भी चुके हैं। एक्सप्लोर विद केविन यूट्यूब चैनल पर ब्रेट ली ने कई दिलचस्प सवालों के जवाब दिए। जब ब्रेट ली से उनके पसंदीदा बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रीति जिंटा का नाम लिया। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर प्रीति जिंटा। ये भी पढ़ें: 1 अगस्त को होगी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, कई अहम फैसले होने की उम्मीद ब्रेट ली आईपीएल में प्रीति जिंटा की टीम की तरफ से खेल चुके हैं। इसके अलावा वो शाहरुख खान की स्वामित्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी आईपीएल खेल चुके हैं। प्रीति जिंटा और शाहरुख खान कल हो ना हो और वीरजारा जैसी सुपरहिट फिल्म में एक साथ काम कर चुके हैं। हाल ही में किंग्स इलेवन पंजाब की फ्रेंचाइजी ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया ज्यूक्स की टीम को भी खरीदा था। Brett Lee says he's looking forward to Bollywood's Preity Zinta watching his acting debut in "UnIndian" via DailyMail pic.twitter.com/hhXrfbh05i — PreityZintaFrance (@FCfrenchPZ) October 9, 2015 ब्रेट ली 2003 और 2007 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 221 वनडे, 76 टेस्ट और 25 टी20 मुकाबले खेले। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 700 से ज्यादा विकेट चटकाए। 2015 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। ये भी पढ़ें: टेस्ट मैचों में 500 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट अपने संन्यास के बाद ब्रेट ली लगातार भारत आते रहे हैं। उन्होंने 'अनइंडियन' नाम की एक बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया। इसके अलावा वो लगातार कमेंट्री टीम का भी हिस्सा रहे हैं। ब्रेट ली भारत को काफी पसंद करते हैं और वो कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी नजर आ चुके हैं।-www.sportskeeda.com