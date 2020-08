3 बड़े सुपरस्टार्स जिनके खिलाफ WWE दिग्गज ऐज मैच लड़ना चाहते हैं

WWE दिग्गज ऐज का प्रो रेसलिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। इस साल WWE रॉयल रंबल में 9 साल बाद वापसी कर ऐज ने तहलका मचा दिया। तब से रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी स्टोरीलाइन शुरू हुई और दोनों ने कई अच्छे मैच WWE यूनिवर्स को दिए। WWE बैकलैश तक ऐज के साथ सब कुछ सही चल रहा था लेकिन WWE बैकलैश में उन्हें चोट लग गई और वो रिंग से फिलहाल बाहर हो गए। ऐज की वापसी को लेकर लगातार अटकलें आ रही है। कई रिपोर्ट्स में उनकी वापसी को लेकर कई बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि ऐज ने भी कहा है कि उनकी वापसी रिंग में कब होगी वो भी नहीं जानते हैं। ऐज लंबे कॉन्ट्रैक्ट में WWE के साथ है। अभी उनकी वापसी होगी और वो कई अच्छे मैच यहां पर देंगे। ऐज की वापसी WWE रिंग में कब होगी इसका अभी कुछ पता नहीं है। WWE की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन ये तो तय है कि वो रिंग में वापसी करेंगे। ऐज इससे पहले कुछ इंटरव्यू में कई सुपरस्टार्स का नाम ले चुके हैं जिनके साथ वो मुकाबला करना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 WWE सुपरस्टार्स के नाम आपके सामने रखने वाले हैं जिनके साथ ऐज लड़ने के इच्छुक हैं। पूर्व WWE यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर फिन बैलर भी WWE के बड़े सुपरस्टार हैं। पिछले कुछ समय से उन्हें पुश नहीं मिल रहा था और वो इंजरी की वजह से भी काफी पीछे रह गए थे। इसके बाद वो NXT में चले गए। NXT में उनके शानदार मैच इस समय हो रहे हैं। फैंस के दिल में एक बार फिर फिन बैलर ने जगह बना ली है। वैसे भी फैंस चाहते हैं कि WWE फिन बैलर को पुश दे। हाल ही में ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में ऐज ने ये बात कही कि वो फिन बैलर के खिलाफ मैच चाहते हैं। Ok @RobertStoneWWE my man! Let’s collab. Get me a match vs @FinnBalor at Takeover, I only want fuschia m&m’s(they don’t make those, so figure it out), ideas on someone to help me cosplay the pic below, crushed velvet furniture on my bus, oh yeah a bus(everyone has em now) etc etc https://t.co/Jf3AgK0fWJ pic.twitter.com/PlOSpnpWyj — Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) July 23, 2020 फिन बैलर इस समय NXT में अच्छा कर रहे हैं। और अगर ऐज के साथ उनका मुकाबला होता है तो फिर कमाल का मैच होगा। फैंस भी चाहते हैं कि दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच मैच हो। इस मैच के होने से फिन बैलर को भी आगे बढ़ने में काफी फायदा होगा। ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जो असल जिंदगी में अंडरटेकर के अच्छे दोस्त हैं WWE सुपरस्टार एजे स्टाइल्स एजे स्टाइल्स और ऐज का बीच मैच होने की बात सुनकर ही फैंस गदगद हो जाएंगे। ये दोनों जब रिंग में उतरेंगे तो रिंग में काफी ऊर्जा आ जाएगी। दोनों काफी पुराने सुपरस्टार्स हैं। रिंग में दोनों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। हालांकि ऐज का करियर WWE रिंग में ज्यादा रहा है लेकिन एजे स्टाइल्स ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। WWE रेसलमेनिया के वक्त एक इंटरव्यू में बोला था कि वो एजे स्टाइल्स के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। एजे स्टाइल्स इस समय इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। वो मिड कार्ड में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर एक बार उनका ये रन पूरा हो जाता है तो फिर वो ऐज के साथ फ्यूड में शामिल हो सकते हैं। WWE सुपरस्टार रोमन रेंस WWE में मौजूदा सुपरस्टार्स और पुराने सुपरस्टार्स हर कोई रोमन रेंस के साथ मैच लड़ना चाहते हैं। क्योंकि इस समय रोमन रेंस WWE के सबसे बड़े फेस के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि वो मार्च के बाद से WWE टीवी पर दिखाई नहीं दिए है लेकिन जल्द ही उनकी वापसी होगी। इस साल मेंस रॉयल रंबल में रोमन रेंस का जलवा दिखा था। सबसे बड़ी बात है कि इस साल रॉयल रंबल में रोमन रेंस ने ही ऐज को एलिमिनेट किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐज ने रोमन रेंस की तारीफ की थी। तारीफ करते-करते ऐज ने रोमन रेंस के साथ मुकाबले की बात कह डाली थी। रोमन रेंस और ऐज का मैच एक ड्रीम मैच है। फैंस हर हाल में इस मैच को देखना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि ये दोनों सुपरस्टार्स WWE में कब वापसी करते हैं और कब इनके बीच फ्यूड की शुरूआत होगी। ऐज ये बात कह चुके हैं कि वो अभी कई नए टैलेंट्स के साथ मुकाबला करेंगे। तो इस बीच में रोमन रेंस के साथ भी किसी बड़े पीपीवी में उनका मुकाबला देखने को मिल सकता है।-www.sportskeeda.com