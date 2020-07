3 बड़े सुपरस्टार्स जो WWE SummerSlam को मिस कर सकते हैं

WWE का समरस्लैम पीपीवी समरस्लैम WWE के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। हर साल कंपनी इस बड़े पीपीवी में शानदार मुकाबले बुक करता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। WWE के पिछले इवेंट्स की तरह समरस्लैम भी बिना लाइव ऑडियंस के होगा। इसके बावजूद उम्मीद है कि WWE अपने फैंस को लाइव ऑडियंस के बिना भी मुकाबलों से खुश कर देगा। इस समय कुछ मैचों की घोषणा हो गयी है वहीं आने वाले समय में अन्य मैचों की घोषणा भी हो जाएगी। WWE के इस पीपीवी में काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स मैच लड़ने वाले हैं। You Heard It Here First! New Push for Apollo Crews! New HOT theme music Too, when he returns! pic.twitter.com/L2eJ3EGZXq — The Swerve ➐ (@TheSwerveShow) July 26, 2020 ये भी पढ़ें- WWE SummerSlam 2020 : 3 बड़े मैच जो इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं इसके बावजूद कुछ ऐसे फुल-टाइम सुपरस्टार्स है जो इस इवेंट को मिस करने वाले हैं। इसलिए हम बात करने वाले हैं 3 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जो इस साल समरस्लैम इवेंट को जरूर मिस करने वाले हैं। 3- WWE के US चैंपियन अपोलो क्रूज Current status of the Apollo Crews push... pic.twitter.com/cMxnecDt7e — WrestlingShouldBeFun (@WSBFun) July 20, 2020 अपोलो क्रूज को WWE ने पिछले कुछ समय में एक शानदार सुपरस्टार बनाया है। उन्हें अचानक से Raw पर लाया गया और फिर उन्हें बढ़िया पुश मिला। साथ ही वो US टाइटल को जीतने में भी सफल रहे। देखा जाए तो अपोलो क्रूज लंबे समय से नजर नहीं आए हैं। क्रूज को लेकर कई अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आई है। वो अभी आधिकारिक चैंपियन है लेकिन MVP ने खुद को चैंपियन घोषित कर लिया है। इस समय क्रूज पूरी तरह स्टोरीलाइन से भी दूर हो चुके हैं और MVP की दुश्मनी अली के साथ शुरू हो गयी है। WWE समरस्लैम में MVP और अली के बीच मैच बुक कर सकता है। इसके साथ ही अपोलो क्रूज को आराम मिलने वाला है। ये भी पढ़ें:- WWE में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले 3 सुपरस्टार्स 2- निकी क्रॉस .@NikkiCrossWWE is on 🔥🔥🔥 right now against @itsBayleyWWE at The Horror Show at @WWE #ExtremeRules! pic.twitter.com/N5JzOzwucA — WWE (@WWE) July 19, 2020 निकी क्रॉस ने एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी में बेली का सामना किया था और उन्हें इस SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में हार का सामना करना पड़ा था। क्रॉस को WWE SmackDown के अगले एपिसोड में टाइटल मैच मिला है। उनकी हार लगभग तय है। ऐसे में WWE इस मैच को समरस्लैम में बुक नहीं करना चाहेगा क्योंकि पहले ही बेली और निकी के बीच मैच हो चुके हैं। ऐसे में निकी की जगह अन्य विमेंस स्टार को चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। 1- पूर्व WWE चैंपियन शेमस Jeff Hardy vs Sheamus This Friday Night At Smackdown pic.twitter.com/DlQhYJxd12 — WWE OFFICIAL MATCHES (@WWEOFFMATCHES) July 21, 2020 शेमस को पिछले हफ्ते SmackDown के एपिसोड में जैफ हार्डी द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। अब दोनों की दुश्मनी का अंत देखने को मिल चुका है और दोनों अलग रास्ते पर जाएंगे। जैफ हार्डी को जीत मिली थी और इस वजह से साफ पता चल रहा है कि उन्हें अब एक बड़ी स्टोरीलाइन मिलेगी। समरस्लैम के लिए पहले ही कई मैच टीज़ हो चुके हैं और ऐसे में शेमस समरस्लैम में नए विरोधी के खिलाफ सिंगल्स मैच देना मुश्किल होगा। इस वजह से वो इस पीपीवी को मिस कर सकते हैं। ये भी पढ़ें:- 3 मौके जहां WWE दिग्गज जॉन सीना वापसी कर सकते हैं-www.sportskeeda.com