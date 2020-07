रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल को लेकर आकाश चोपड़ा का आंकलन

रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी को मौजूदा समय की टेस्ट सलामी जोड़ियों में दूसरे स्थान पर रखा है। आकाश चोपड़ा ने सलामी बल्लेबाजों के पिछले दो साल के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की है। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर टेस्ट के सलामी बल्लेबाजों का आंकलन किया। आकाश चोपड़ा ने कहा - "एक समय था जब विश्व क्रिकेट में गौतम गंभीर-वीरेंदर सहवाग, मैथ्यू हेडन-जस्टिन लैंगर, गॉर्डन ग्रीनिज-डेसमंड हेंस, एलिस्टेयर कुक-एंड्रू स्ट्रॉस और ग्रीम स्मिथ-हर्शल गिब्स जैसी दिग्गज जोड़ियां मौजूद थी, लेकिन मौजूदा समय में सलामी बल्लेबाज स्विंग गेंदों का सामना नहीं कर पाते हैं। नए गेंद से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।" यह भी पढ़ें - युवराज सिंह ने रोहित शर्मा की 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई पारी को महत्वपूर्ण बताया आकाश चोपड़ा ने बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया सीरीज में डॉमिनिक सिबली और रोरी बर्न्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इतनी जल्दी उनके प्रदर्शन के बारे में बात करना सही नहीं होगा। रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल को लेकर आकाश चोपड़ा का आंकलन आकाश चोपड़ा ने अपने आंकलन में सबसे अंत में रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह एक नई जोड़ी है और कम समय में उन्होंने काफी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ने घर में काफी शानदार प्रदर्शन किया है और उनका औसत करीब 70 का है, लेकिन इस जोड़ी की असली परीक्षा घर के बाहर होगी। रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। A good century by Mayank Agarwal. He has worked hard since his debut in Australia. The opening partnership between him & Rohit Sharma has been a joy to watch.#INDvSA pic.twitter.com/o1Z0A4uuwq — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 3, 2019 आकाश चोपड़ा ने सभी को हैरान करते हुए न्यूजीलैंड के टॉम लैथम और टॉम ब्लंडेल की जोड़ी को मौजूदा समय का सर्वश्रेष्ठ सलामी जोड़ा चुना है। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड की मुश्किल परिस्थितियों में दोनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनका औसत 47.4 का है। तीसरे स्थान पर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और जो बर्न्स की जोड़ी को रखा है।हालाँकि उन्होंने गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों में वॉर्नर की कमज़ोरी पर भी चर्चा की। दोनों का औसत लगभग 65 का है, लेकिन आकाश चोपड़ा ने माना कि यह जोड़ी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आकाश चोपड़ा ने अपने आंकलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर और एडेन मार्करम की जोड़ी से की। पिछले दो साल में इनका औसत सिर्फ 12.53 है जो काफी खराब है।-www.sportskeeda.com