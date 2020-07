WWE दिग्गज अंडरटेकर को लेकर एजे स्टाइल्स ने दिया बड़ा बयान

WWE रेसलमेनिया में इस साल एजे स्टाइल्स का मैच दिग्गज अंडरटेकर के साथ हुआ था। दोनों के बीच बोनयार्ड मैच हुआ था। WWE यूनिवर्स ने इस मैच की काफी तारीफ की थी। इस मैच में एजे स्टाइल्स की हार हो गई थी। बीटी स्पोर्ट्स के साथ हाल ही में एजे स्टाइल्स ने अपनी बात रखी। एजे स्टाइल्स ने अपने आगे आने वाले प्लान के बारे में बताया। एजे स्टाइल्स पूछा गया कि अगर उनके करियर के सिर्फ तीन मैच बचे हों तो वो किसके साथ मुकाबला करेंगे। और ये तीनों मैच समरस्लैम, रॉयल रंबल और रेसलमेनिया में होंगे। ये सवाल एजे स्टाइल्स से पूछा गया था। ये भी पढ़ें: WWE से जुड़ी 5 बड़ी अफवाहें जो इस हफ्ते सच साबित हुई WWE एजे स्टाइल्स ने अंडरटेकर को दी चुनौती स्टाइल्स ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूं। अंडरटेकर कभी ये चैंपियनशिप हासिल नहीं कर पाए। मैं अंडरेटकर के खिलाफ इस टाइटल को लगाता हूं। अगर वो मुझे हरा देंगे तो मैं WWE छोड़ दूंगा लेकिन अगर जीत गए तो वो छोड़ देंंगे। एजे स्टाइल्स ने ये भी कहा कि वो रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया में ड्रू मैकइंटायर का सामना करना चाहते हैं। 1️⃣ Beat Undertaker in a 'Loser Leaves Town match' at SummerSlam 2️⃣ Win the Royal Rumble 3️⃣ Face @DMcIntyreWWE at WrestleMania If that's the way it ends for @AJStylesOrg we wouldn't be mad 👀 pic.twitter.com/ZWN7EsHCPI — WWE on BT Sport (@btsportwwe) July 24, 2020 एजे स्टाइल्स ने पहले भी कई बार अंडरेटकर को चुनौती दे दी है। अंतिम बार वो फिर से एक मैच लड़ना चाहते हैं। रेसलमेनिया में सभी ने सोचा था कि एजे स्टाइल्स की जीत होगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंडरटेकर ने जीत हासिल की। रेसलमेनिया के बाद से ही एजे स्टाइल्स लगातार इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि वो एक मैच और अंडरटेकर के साथ चाहते हैं। हालांकि अंडरेटकर क ने रिटायरमेंट ले लिया है लेकिन एक अंतिम मैच के लिए वो फिर से रिंग में आ सकते हैं। इस बार एजे स्टाइल्स उन्हें अच्छी चुनौती दे सकते हैं। ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जो चैंपियनशिप मैचों में हारना चाहते थे-www.sportskeeda.com