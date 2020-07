AEW Dynamite रिजल्ट्स: पूर्व WWE सुपरस्टार ने किया डेब्यू, अपने पुराने दोस्त को बचाया

जैक रायडर AEW का एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया साबित हुआ। शो में कई सारे सरप्राइज देखने को मिले। कंपनी ने कुछ अच्छे मैच और सैगमेंट्स भी बुक किये। कहा जा सकता है कि AEW ने NXT को इस हफ्ते अच्छी टक्कर दी है। इसलिए आइए AEW डायनामाइट के एपिसोड में हुए सभी मैचों और सैगमेंट्स के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। AEW डायनामाइट रिजल्ट्स: - बेस्ट फ्रेंड्स, ऑरेंज कैसीडी, जंगल बॉय और लूचासोरस ने इनर सर्कल को टैग टीम मैच में हराया। - कोडी रोड्स ने वेयरहाउस को TNT चैंपियनशिप मैच में हराया और टाइटल को रिटेन किया। मैच के बाद डार्क ऑर्डर ने कोडी पर हमला किया। कोडी को बचाने के लिए पूर्व WWE सुपरस्टार मैट कार्डोना (जैक रायडर) ने एंट्री की और डार्क ऑर्डर को धराशाही किया। .@JPWARHORSE isn't giving any space to move against @CodyRhodes! Watch #AEWDynamite NOW on @TNTDrama or https://t.co/GdI7QAsxEP for our International fans. #AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/Ft9iq8hSB3 — All Elite Wrestling (@AEWrestling) July 30, 2020 - क्रिस जैरिको और इनर सर्कल ने एंट्री की और डेमो गॉड ने बताया कि 2 हफ्ते बाद उनका ऑरेंज कैसीडी के साथ रीमैच होगा। - कैनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने स्टू ग्रेसन और ईविल उनो को हराया और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया। ये भी पढ़ें:- WWE में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करने वाले 3 एशियाई स्टार्स - हिराकु शिडा ने डायमेंट को पराजित किया। इसके साथ ही पता चला कि विमेंस टैग टीम कप में रेसलर्स की जोड़ी अपने-आप बनेगी। AEW ये नई चीज़ जरूर लाया है। The champ with the FORCE @shidahikaru #AEWDynamite pic.twitter.com/GrHHaY5DbC — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) July 30, 2020 - MJF का एक प्रोमो सैगमेंट देखने को मिला जहां उन्होंने जॉन मोक्सली को ऑल आउट में चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया। अब देखना होगा कि वो चैलेंज को स्वीकारते हैं या नहीं। - जॉन मोक्सली और डार्बी एलिन ने रिकी स्टार्क्स और ब्रायन केज को नो DQ टोर्नेडो टैग टीम मैच में हरा दिया। इस प्रकार से AEW के एपिसोड का अंत देखने को मिला। ये भी पढ़ें:- 3 बड़े सुपरस्टार्स जो WWE SummerSlam को मिस कर सकते हैं-www.sportskeeda.com