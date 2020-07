3 बल्लेबाज जिन्होंने एक टेस्ट में 400 से ज्यादा रन बनाये टेस्ट मैच की एक पारी में अभी तक 31 बार बल्लेबाजों ने 300 का आंकड़ा पार किया है, लेकिन उसमें से सिर्फ ब्रायन लारा ही ऐसे हैं जिन्होंने एक पारी में ही 400 रन बनाये और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालाँकि बात अगर एक मैच में 400 से ज्यादा रन बनाने की करें तो अभी तक सिर्फ तीन बल्लेबाज ऐसे हुए हैं जिन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों को मिलाकर 400 से ज्यादा रन बनाये। भारत की तरफ से एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है, जिन्होंने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में 344 (124 एवं 220) रन बनाये थे। उनके अलावा वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, वीरेंदर सहवाग, राहुल द्रविड़, करुण नायर, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर ने एक मैच में 300 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब आइये नजर डालते हैं विश्व के उन तीन बल्लेबाजों पर जिन्होंने एक टेस्ट में 400 से ज्यादा रन बनाये: # कुमार संगकारा (424 रन vs बांग्लादेश, 2014) कुमार संगकारा 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ फतुल्लाह टेस्ट में श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा ने दोनों पारियां मिलाकर 424 रन बनाये थे। पहली पारी में संगकारा ने 319 रनों की शानदार पारी खेली थी और उसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने शतक जड़ते हुए 105 रन बनाये थे। श्रीलंका (587 एवं 305/4) और बांग्लादेश (426 एवं 271/3) के बीच वह मैच ड्रॉ हुआ था और संगकारा को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। # मार्क टेलर (426 रन vs पाकिस्तान, 1998) मार्क टेलर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर ने 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ पेशावर टेस्ट में दोनों पारियां मिलाकर 426 रन बनाये थे। पहली पारी में मार्क टेलर ने नाबाद 334 रन बनाये और डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड न टूटे इसलिए उन्होंने पारी घोषित कर दी थी। दूसरी पारी में टेलर शतक से चूक गए और 92 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया (599/4 एवं 289/5) और पाकिस्तान (580/9) के बीच वह मैच ड्रॉ हुआ था और मार्क टेलर को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। यह भी पढ़ें - 5 बल्लेबाज जो वनडे डेब्यू में नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए # ग्राहम गूच (456 रन vs भारत, 1990) ग्राहम गूच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज ग्राहम गूच ने 1990 के लॉर्ड्स टेस्ट में भारत के खिलाफ दोनों पारियां मिलाकर 456 रन बनाये थे और एक टेस्ट में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। ग्राहम गूच ने पहली पारी में 333 रन बनाये और उसके बाद दूसरी पारी में ताबड़तोड 123 रनों की शतकीय पारी खेली थी। इंग्लैंड (653/4 एवं 272/4) ने उस मैच में भारत (454 एवं 224) को 247 रनों से बुरी तरह हराया था। ग्राहम गूच को मैन ऑफ द मैच चुना गया था और उनका रिकॉर्ड 30 साल से कायम है।-www.sportskeeda.com