एडीलेड, 17 दिसंबर ( भाषा ) भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिन- रात के पहले क्रिकेट टेस्ट में गुरूवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया । #TeamIndia have won the toss and captain @imVkohli declares we are batting first. #AUSvsIND pic.twitter.com/YqTlaMrNpf — BCCI (@BCCI) December 17, क्लिक »-www.ibc24.in