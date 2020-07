बाप-बेटे के लिए बनाया WWE ने मास्टर प्लान,पूर्व चैंपियन ने कहा कंपनी को अलविदा,भावुक हुआ रेसलर

WWE रे मिस्टीरियो के बेटे डॉमिनिक के लिए WWE ने बनाया बड़ा प्लान? WWE रॉ के पिछले एपिसोड में डॉमिनिक मिस्टीरियो एक शानदार सुपरस्टार बनकर सामने आए। डॉमिनिक ने सैथ रॉलिंस को करारा जवाब दिया और साफ कर दिया कि वो आने वाले वक्त में उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इस हफ्ते की रॉ में डॉमिनिक ने सैथ रॉलिंस और उनके दोस्त बडी मर्फी की केंडो स्टीक के जमकर धुनाई कर दी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक WWE डॉमिनिक के लिए बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। ''एक बार फिर से होना चाहिए WWE में अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स का मैच'' WWE में अंडरटेकर को आखिरी बार एजे स्टाइल्स के खिलाफ रेसलमेनिया 36 में बोनयार्ड मैच में देखा गया था। जिसमें उन्होंने जीत दर्ज कर रेसलमेनिया में अपनी 25वीं विजय हासिल की थी। स्टाइल्स के खिलाफ ये मैच एक प्रीरिकॉर्ड मुकाबला था जिसको सिनेमैटिक तरीके से काफी अच्छा दिखाया गया था जिसमें कोई दर्शक नहीं था। WWE के पूर्व चैंपियन ने कहा कंपनी को अलविदा, सुपरस्टार्स ने दिया भावुक संदेश इस हफ्ते की रॉ के बाद WWE की पूर्व चैंपियन कायरी सेन ने WWE को आधिकारिक रूप से अलविदा बोल दिया है। इसी के बाद काफी सारे सुपरस्टार्स ने उन्हें अलविदा संदेश देना शुरु कर दिया है। कायरी सेन ने WWE में रहते हुए कई सारे यादगार मैच दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो जहां भी जाए धमाकेदार प्रदर्शन की करें। A truly unique young woman with the ability to capture hearts, minds (and pirate ships!!!) Proud of @KairiSaneWWE’s growth as a performer and her time spent with #WWENXT and @WWE. pic.twitter.com/mkUukw4SGw — Triple H (@TripleH) July 29, 2020 WWE NXT रिजल्ट्स: 145 किलो के कीथ ली ने अपने दुश्मन को ललकारा, बाद में चैंपियन हुआ ढेर NXT के एपिसोड में काफी बड़ी चीज़ें हुई। WWE को पिछले हफ्ते रेटिंग्स में AEW से हार का सामना करना पड़ा था। इस हफ्ते उन्होंने अच्छा एपिसोड देकर टक्कर देने की पूरी कोशिश की। खैर, आइए NXT के एपिसोड में हुए सभी मैचों और सैगमेंट्स के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। 👏👏👏👏#WWENXT @JohnnyGargano @roderickstrong pic.twitter.com/YNt8lGW3Ic — WWE NXT (@WWENXT) July 30, 2020 AEW Dynamite रिजल्ट्स: पूर्व WWE सुपरस्टार ने किया डेब्यू, अपने पुराने दोस्त को बचाया AEW का एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया साबित हुआ। शो में कई सारे सरप्राइज देखने को मिले। कंपनी ने कुछ अच्छे मैच और सैगमेंट्स भी बुक किये। कहा जा सकता है कि AEW ने NXT को इस हफ्ते अच्छी टक्कर दी है। इसलिए आइए AEW डायनामाइट के एपिसोड में हुए सभी मैचों और सैगमेंट्स के नतीजों पर एक नजर डालते हैं।-www.sportskeeda.com