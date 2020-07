फैंस को चौंकाते हुए WWE को मिला नया चैंपियन

WWE एक्सट्रीम रूल्स में साशा बैंक्स और असुका के बीच रॉ विेमेंस चैंपियनशिप मैच हुआ था। इस मैच में बेली ने दखलअंदाजी कर दी थी। बेली ने रेफरी की टीशर्ट पहल कर जल्दी काउंट कर दिया और साशा बैंक्स को विजयी बना दिया था। हालांकि ये ऑफिशियल रिजल्ट नहीं था। WWE एक्सट्रीम रूल्स के बाद इस मैच लेकर सभी कंफ्यूज थे कि आखिर कौन विेजेता बना। पिछले हफ्ते WWE रॉ के एपिसोड में स्टैफनी मैकमैहन ने इसके लिए बड़ा एलान किया। और दोनों के बीच इस हफ्ते रॉ के लिए चैंपियनशिप मैच का ऐलान कर दिया था। ये भी पढ़ें:-SummerSlam में ड्रू मैकइंटायर का मुकाबला WWE के सबसे बड़े विलन से होगा साशा बैंक्स ने जीता WWE रॉ विमेंस चैंपियनशिप इस हफ्ते WWE रॉ में असुका और साशा बैंक्स के बीच जबरदस्त चैंपियनशिप मैच देखने को मिला।इस मैच के पहले ही कायरी सेन ने बेली को रिंगसाइड से भगा दिया था। इस बार कायरी से ने असुका का पूरा साथ दिया। इसके बाद मैच हुआ और इस मैच ने फैंस का दिल जीत लिया। शुरुआत से ही मुकाबला शानदार रहा और पूरे मैच में बढ़िया एक्शन देखने को मिला। Doin' what she does best.#WWERaw @SashaBanksWWE pic.twitter.com/UGlnCgnjI1 — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 कई मौके आए जब ऐसा लगा कि असुका की जीत हो जाएगी लेकिन इस मैच के अंत में एक शानदार एंगल देखने को मिला। बेली की बैकस्टेज फुटेज दिखाई गई, जहां वो कायरी सेन पर बुरी तरह हमला कर रही थीं। इसे देखने के चक्कर में असुका का ध्यान भटक गया। इसके बाद कायरी सेन को बचाने के लिए असुका वहां से मैच छोड़कर चली गईं। इस वजह से रेफरी ने काउंट जारी रखा और असुका 10 काउंट तक रिंग में नहीं आयी। इस वजह से साशा बैंक्स को जीत मिली। साशा बैंक्स अब आधिकारिक रूप से रॉ विमेंस चैंपियन बन गई हैं। 👀 👀 👀#WWERaw @itsBayleyWWE @KairiSaneWWE pic.twitter.com/MTWXhyRohU — WWE (@WWE) July 28, 2020 #2BeltzBanks is OFFICIAL.@SashaBanksWWE is your NEW #WWERaw #WomensChampion! pic.twitter.com/4AWiFZuFmA — WWE (@WWE) July 28, 2020 ये भी पढ़ें:- 6 सबसे शानदार जोड़ियां जो कभी भी WWE टेलीविजन पर साथ नजर नहीं आई-www.sportskeeda.com