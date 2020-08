कुछ महीनों बाद WWE में हो सकती है कई सुपरस्टार्स की अदला-बदली

WWE कोविड -19 के कारण WWE में काफी सारे बदलाव देखने को मिले थे, इस वायरस से फैली महामारी के कारण WWE को बिजनेस में बुरे वक्त से गुजरना पड़ा था। WWE अपने शो को परफॉर्मेंस सेंटर में आयोजन कर रहा है। कंपनी ने काफी सारे सुपरस्टार्स बाहर का रास्ता दिखाया जबकि स्टाफ को भी रिलीज कर दिया गया। अब 2020 में ड्राफ्ट होने वाला है जिसपर काफी असर पड़ सकता है। ये भी पढ़ें-3 चीज़ें जो बताती है कि WWE को विंस मैकमैहन ने कैसे इतना कामयाब बनाया Fightful Select की रिपोर्ट्स के मुताबिक WWE ड्राफ्ट करने का प्लान कर रहा था लेकिन साल 2020 में पहले ही कुछ रेसलर्स इधर से उधर जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार WWE अगस्त में ड्राफ्ट करने वाला था लेकिन अभी के हालातों के देखते हुए ड्राफ्ट को सितंबर और अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया। ये भी पढ़ें-5 तरीके जिनसे WWE में रोमन रेंस वापसी कर सकते हैं रिपोर्ट्स के अनुसार ये सामने आया है कि WWE ने जून में अपने ब्रॉडकास्टर्स को बता दिया था कि वो जून में ड्राफ्ट और लाइव इवेंट का सोच रहे हैं। हालांकि कोविड-19 के कारण सारे प्लांस रुक गए जबकि सारे लाइव इवेंट्स के रद्द कर दिया गया। अब ड्राफ्ट का वक्त बदल गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ड्राफ्ट का आयोजन कब होगा और WWE के किस ब्रांड को इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रांड को बदला जाएगा और कुछ नया देखने को मिलेगा। WWE 2019 के ड्राफ्ट में क्या हुआ था? Hear from @AJStylesOrg & #TheOC in this clip from '#WWEDayOf: The 2019 WWE Draft' - Available to stream ANY TIME on demand on @WWENetwork. pic.twitter.com/LcFUoGPgei — WWE (@WWE) November 29, 2019 साल 2019 का ड्राफ्ट अक्टूबर में हुआ था। देखा गया था बैकी लिंच को रॉ के लिए पहले नंबर पर चुना गया था। पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को दूसरे नंबर पर चुना गया था और उन्हें स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किया गया था। इसके बाद ओसी को उसके बाद ड्राफ्ट किया गया जबकि ब्रे वायट को रॉ से स्मैकडाउन में डाला गया था। वहीं ड्रू मैकइंटायर को रॉ ब्रांड में ही रखा था। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन और साशा बैंक्स को रॉ में भेजा गया जबकि ब्रॉन स्ट्रोमैन को ब्लू ब्रांड में भेजा गया। ये भी पढ़ें-3 WWE के खतरनाक मूव्स जिनको कंपनी द्वारा बैन कर देना चाहिए खैर, अभी रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार्स WWE से बाहर चल रहे हैं, जबकि कोविड-19 के कारण कुछ सुपरस्टार्स परफॉर्म नहीं कर रह पा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों अगर ड्राफ्ट होता है तो किसको किस ब्रांड में भेजा जाएगा।-www.sportskeeda.com