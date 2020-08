ईद के मौके पर दुनिया भर के खिलाड़ियों ने दी बधाई

ईद मुबारक आज ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय खिलाड़ियों समेत दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर्स ने ईद की बधाई दी है। रोहित शर्मा, सुरेश रैना और इरफान पठान समेत सभी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए ईद की मुबारकबाद दी है। पूर्व दिग्गज भारतीय प्लेयर युवराज सिंह ने ट्वीट किया, ईद अल अदा मुबारक, सबको खुशियां, कामयाबी और शांति मिले यही कामना करता हूं।' Eid-Al-Adah mubarak. Wishing you happiness, success and peace.#EidAlAdah pic.twitter.com/18XsAQ9XLF — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 1, 2020 भारतीय टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी बकरीद की बधाई दी। उन्होंने लिखा, ईद मुबारक, जो लोग भी इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं। Eid Mubarak!! Best wishes for a joyful #EidAlAdha to all celebrating. Have a good one. pic.twitter.com/leqsze0inp — Rohit Sharma (@ImRo45) August 1, 2020 पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी अपने पिता और भाई यूसुफ पठान के साथ तस्वीर शेयर कर ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा, हम लोग इस ईद पर अपने अंहकार का त्याग करें। पठान परिवार की तरफ से सबको ईद की मुबारकबाद। ये भी पढ़ें: वनडे की एक पारी में चौके-छक्के से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 2 टीमें May we all scrifice our ego this Eid.sabhi ko pathan family ke taraf Eid Mubarak #EidMubarak pic.twitter.com/MnFXSST9AA — Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 1, 2020 दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी ट्वीट कर सबको ईद की बधाई दी। उन्होंने लिखा, सबको ईद की बधाई। अपनी फैमिली के साथ ईद का त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए। Eid Mubarak to everyone 🌙 Stay Blessed with your family & have a great Eid!🙌 pic.twitter.com/V5CMdnKdwl — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) August 1, 2020 विदेशी खिलाड़ियों ने भी दी ईद की बधाई श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने भी ईद की मुबारकबाद दी। Eid Mubarak to all. — Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) August 1, 2020 पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर रसेल अर्नोल्ड ने भी ईद की बधाई दी। Have a good one folks !!! pic.twitter.com/P5rBmkNFyq — Russel Arnold (@RusselArnold69) August 1, 2020 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी पाकिस्तानी टीम के साथ तस्वीर शेयर कर सबको ईद की बधाई दी। पाकिस्तानी टीम इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है। A very happy #Hajj and #EidAlAdha Mubarak to everyone. May the remembrance of Prophet Abraham (pbuh) sacrifice continue to be the guiding light for all of us. Be extra kind to those in these moments who are not there yet. I wish you enough light and shine. pic.twitter.com/4DGgfiilz0 — Babar Azam (@babarazam258) July 31, 2020 पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने ईद की बधाई देते हुए कहा कि सभी लोग सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सुनिश्चित करें की हम लोग ज्यादा कोरोना ना फैलाएं। Eid Mubarak everyone. Please follow SOPs and observe social distancing. Lets make sure we don't fuel the corona fire anymore. Lots of love. #EidAladha2020 #EidMubarak — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) August 1, 2020 ये भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस आधा आईपीएल ऑक्शन में ही जीत लेती है - आकाश चोपड़ा-www.sportskeeda.com