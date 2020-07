इस हफ्ते WWE Raw में होेंगे 3 धमाकेदार मैच, फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज

इस हफ्ते WWE रॉ का एपिसोड काफी शानदार होने वाला है। WWE ने पहले से इसकी तैयारी की है। वैसे भी अब समरस्लैम की तैयारी शुरू हो चुकी हैं। समरस्लैम WWE का बहुत बड़ा इवेंट होता है। रेसलमेनिया के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट होता है। वैसे भी इस बार WWE के पास इस इवेंट को सफल बनाने के लिए काफी चुनौती है। कोरोना वायरस के कारण फैंस मौजूद नहीं रहेंगे। वैसे इस हफ्ते की रॉ जबरदस्त होने वाली है। बड़े मैचों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। चैंपियनशिप मैच भी इस शो में होने वाले हैं। और हो सकता है कि किसी टाइटल में बदलाव भी देखने को मिलेगा। ये भी पढ़ें:- 6 सबसे शानदार जोड़ियां जो कभी भी WWE टेलीविजन पर साथ नजर नहीं आई WWE रॉ में होगा धमाका WWE एक्सट्रीम रूल्स में साशा बैंक्स ने विवादित तरीके से चैंपियनशिप जीती थी और इसके बाद Raw के अंतिम एपिसोड में स्टेफ़नी मैकमैहन ने दोनों सुपरस्टार्स के बीच रीमैच तय किया। दोनों स्टार्स इस हफ्ते रॉ में आमने-सामने आने वाली हैं। इस मैच में असुका की जीत के काफी ज्यादा चांस है। खैर साशा बैंक्स की ओर से भी कुछ चौंकाने वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। With the #WWERaw #WomensTitle on the line tomorrow night, who will be victorious...@WWEAsuka or @SashaBanksWWE? — WWE (@WWE) July 26, 2020 इसके अलावा WWE ने Raw के एपिसोड में एंजल गार्जा और एंड्राडे vs वाइकिंग रेडर्स vs रिकोशे और सेड्रिक का ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच तय किया है। इस मैच के विजेता को समरस्लैम में Raw टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है। ये मैच काफी शानदार होगा। क्योंकि तीनों टीम्स काफी अच्छा प्रदर्शन रिंग में करती आई है। Which team will score the victory in the #TripleThreat tomorrow night and challenge the #StreetProfits for the #WWERAW #TagTeamTitles at @WWE #SummerSlam? — WWE (@WWE) July 26, 2020 इस हफ्ते WWE रॉ में सबसे ज्यादा नजरें जिगलर और मैकइंटायर के मैच में रहेंगी। इस मैच में मैकइंटायर को शर्त चुननी है। पिछले हफ्ते डॉल्फ ने ड्रू से एक रीमैच की मांग की थी और इस वजह से Raw के इस एपिसोड में मैच होने वाला है। Next week we get Asuka vs Sasha Banks for the Raw Women's Championship and Dolph Ziggler vs Drew McIntyre for the WWE Championship. #WWERaw #WWE pic.twitter.com/JEZRKNBvde — Dave Anderson (@daveanderson019) July 21, 2020-www.sportskeeda.com