सफेद बाल, सूजी आंखों और बिना मेकअप के इस तरह नजर आईं समीरा रेड्डी, शेयर किया वीडियो

न्यूज़ डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी (Sameera Reddy) इनदिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वो हमेशा अपने वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में समीरा रेड्डी ने सोशल मीडिया ट्रोलर्स को मैसेज देने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम पर एक महिला ने मैसेज कर कहा कि वह मां बनने के बाद मोटी, भद्दी और बदसूरत हो गई हैं। इस पर समीरा रेड्डी ने उन सभी मांओं को एक संदेश दिया है जो बच्चे के जन्म के बाद खुद को मोटी, भद्दी और बदसूरत समझने लगती हैं। View this post on Instagram I had a message form a mom who says she feels 'fat' 'ugly' and 'not beautiful' with her post baby fat . She said she looked at me and felt dejected . OMG!!! So here are my morning swelly eyes . No tricks no make up just me owning it! And I'm hoping that this enforces a positive spin on our own expectations of ourselves . I feel coming back to the public view in a way that I feel no pressure for my own mental health has helped me stay focused on being a good mother and a person who is self accepting that makes it a healthier space for all around me . Don't dwell on what you are not and what you don't have ! Let's focus on the good 🙏🏼 we are all #imperfectlyperfect #loveyourself #justthewayyouare #keepingitreal A post shared by Sameera Reddy (@reddysameera) on Jul 22, 2020 at 12:04am PDT समीरा रेड्डी ने वीडियो के जरिए कहा कि बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं खुद को मोटी, भद्दी और बदसूरत जैसी संज्ञाओं से जोड़कर न देखें। आप खुद से प्यार करना सीखें। सबसे खास बात अपनी नजरों में खूबसूरत होना जरूरी होता है। इंडस्ट्री में उनके रंग रूप को लेकर पहले ही कई बार बात हो चुकी हैं लेकिन अब वह ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। हम कब तक खुद को मेकअप की आड़ में रख सकते हैं। लोगों को असली रूप को स्वीकार करना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने आगे कहा हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। हमें नैचुअरल लुक को लेकर विश्वास रखना चाहिए। अगर सुबह उठकर मेरी आंखें सूजी है तो इसे छिपाना क्यों? अगर लोग उनके रूप रंग और आकार को लेकर बातें बनाते हैं तो इसका वह प्रेशर बिल्कुल नहीं लेती। समीरा रेड्डी ने कहा लोगों की बातें सुनकर मेंटल प्रेशर लेने से अच्छा है कि एक मां के कर्तव्यों पर ध्यान दिया जाए। हर मां अपने आप में खूबसूरत होती है। उन्होंने बॉडी शेमिंग पर कहा कि खुद से प्यार करें। हेल्दी रहना सबसे जरूरी है। आपके पास जो है, उसमें बेहतर बनें।