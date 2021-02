{"card-share":{"shareable":false}}

विज्ञान की जननी है वेद -डॉ. शंकर सुवन सिंह

Veda is the mother of science. Dr. Shankar Suwan Singh

विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है वि+ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान,ही विज्ञान है|विज्ञान में "वि" पूर्वप्रत्यय है जो शब्दों के आरम्भ में जुड़कर अर्थ देता है|विज्ञान को अंग्रेजी में‘साइंस’कहते है,यह शब्द लेटिन भाषा के “साइन्सिया” शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना।अतएव हम कह सकते हैं किसी भी ज्ञान का विशेष स्वरुप ही विज्ञान कहलाता है|सफल जीवन के चार सूत्र हैं-जिज्ञासा,धैर्य,नेतृत्व की क्षमता और एकाग्रता|जिज्ञासा का मतलब जानने की इक्षा|धैर्य का मतलब विषम परिस्थितयों में अपने को सम्हाले रहना |नेतृत्व की क्षमता का मतलब जनसमूह को अपने कार्यों से आकर्षित करना|एकाग्रता (एक+अग्रता)का अर्थ है एक ही चीज पर ध्यान केन्द्रित करना।यही चारो सूत्र आपके ज्ञान को विशेष स्वरूप प्रदान करता है|