लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा को टाला प्रयागराज| लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और एसीएफ एवं आरएफओ 2019 मुख्य परीक्षा को टाल दिया है। दोनों परीक्षाएं अब सितंबर और अक्टूबर में होंगी। आयोग ने यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सप्ताह में दो दिन का प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर लिया है। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा 25 अगस्त से प्रस्तावित थी। यह परीक्षा अब 22 सितंबर से होगी। सहायक वन संरक्षक यानी एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी आरएफओ 2019 मुख्य परीक्षा 19 सितंबर से प्रस्तावित थी, जो अब 15 अक्टूबर से होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से यह जानकारी दी गई है। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा पहले 20 अप्रैल से होनी थी लेकिन लॉकडाउन के कारण परीक्षा निर्धारित तिथि पर नहीं हो सकी थी। 15 जून को जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में दोनों परीक्षाओं की नई तिथि घोषित की गई थी। पीसीएस एवं एसीएफ तथा आरएफओ प्री परीक्षा 15 दिसंबर 2019 हो हुई थी। 17 फरवरी को प्री का परिणाम घोषित किया गया था। दोनों भर्तियों में शामिल 529 पदों के लिए 6320 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल किया गया है।