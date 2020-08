शासन का निर्देश – 27 शिक्षकों का विवरण मांगा उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज| शासन के निर्देश पर हुए अभिलेखों के सत्यापन में संदिग्ध मिले 27 शिक्षकों का विवरण उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. वंदना शर्मा के निर्देश पर निदेशालय के संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. हिरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से प्रदेश के सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारियों को इस बारे में पत्र भेजा गया है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारियों से कहा गया है कि सत्यापन में जिन 27 शिक्षकों के नाम के आगे संदेहास्पद, अनियमित फर्जी पाए गए आदि कारण अंकित किए गए हैं, उनका विवरण निदेशालय को भेज दिया जाए। बता दें कि राज्य विश्वविद्यालयों तथा इनसे संबद्ध राजकीय और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के 11412 शिक्षकों के अभिलेखों की जांच में 27 शिक्षक संदिग्ध मिले हैं। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छठी क्लास में नामांकन की आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू फाइल मिलने के बाद इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जाएगी, जिसकी इजाजत उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन से मांगी है। इस जांच में यह देखा जाएगा कि सत्यापन के दौरान अभिलेखों में जो कमियां मिली हैं, वह कितनी सही हैं। जांच पूरी होने तक इन 27 शिक्षकों को संदिग्ध की श्रेणी में रखा जाएगा, हालांकि इनके विरुद्ध अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com