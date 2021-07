उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इन नतीजों को आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट (UP Board Official Website)- upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके लिए नीचे डॉयरेक्ट लिंक दी गई है. रिजल्ट चेक करने के लिए क्लिक »-hindi.thequint.com