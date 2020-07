ट्विंकल खन्ना ने बताया- अहमियत क्या चीज है हर पेरेंट्स के लिए जानना जरूरी नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण ट्विंकल इन दिनों अपने घर में ही कैद हैं। ऐसे में एक्ट्रेस घर में अलग-अलग काम करके अपना समय बिता रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ट्विंकल कढ़ाई करती नजर आई थीं। अब एक बार फिर से उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में उन्होंने सबसे अहमियत वाली क्या चीज सीखा है। ट्विंकल खन्ना का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी लॉकडाउन सीख यह रही कि हम बच्चों को कैसे शिक्षित करते हैं। View this post on Instagram While growing up in my Grandmother’s house, we all learnt to paint, sew and knit. After twenty years I am trying my hand at embroidery again, struggling but trying. I can still hear my Nani’s voice echoing in my head, ‘Tina, don’t do untidy work.’ A post shared by Twinkle Khanna (@twinklerkhanna) on Jul 26, 2020 at 7:49am PDT उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अभी तक हम उन्हें केवल स्कूल भेजकर और उनके रिपोर्ट कार्ड को देखकर खुश होते थे। लेकिन अब जब हमारे पास यह मौका है कि हम वास्तव में एक बच्चे की व्यक्तिगत कमजोरियों और शक्तियों को देखें और उस पर काम करें और शायद एक अलग तरीके से सीखने की दिशा में भी काम करें। यह सब मेरे लिए काफी रहस्योद्घाटन करने वाला रहा है।” View this post on Instagram In the still, late afternoon sun, we read together. She, at lightning speed, the hare to my tortoise, as I underline phrases and scribble in the margins. Sometimes we write stories and painstakingly illustrate them. An honest confession, I don’t remember telling her that virtual school has officially ended and we can discard this hour meant for math and spellings. We hold on to this time, learning how to turn the pockets of our imagination inside out. #TheGiftOfTime A post shared by Twinkle Khanna (@twinklerkhanna) on Jun 11, 2020 at 5:43am PDT ट्विंकल एक दशक से अधिक समय तक कोहलर के साथ उसकी एंबेसडर के रूप में जुड़ी रही हैं। घर की डिजाइनिंग को लेकर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, “जो लोग डिजाइन में रुचि रखते हैं उनके पास हमेशा अद्भुत और सुंदर घर होते हैं चाहे वे डिजाइनरों की मदद से ये काम करें या वे इसे खुद करें। इस समय, लोग अंदर की ओर देख रहे हैं। इस समय घर ही एकमात्र स्थान है जो उनके पास है। इसके अलावा उनके पास समय भी है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग अपने आसपास के माहौल में सुधार करेंगे। View this post on Instagram Why a daughter’s relationship with her mother is messy, complicated and yet imperfectly perfect. My piece this week -Link in bio A post shared by Twinkle Khanna (@twinklerkhanna) on May 9, 2020 at 9:08pm PDT उन्हें रंग कैसे प्रेरित करते हैं? इस पर उन्होंने कहा, “मैंने हमेशा रंगों के साथ बड़े पैमाने पर काम किया है। मुझे लगता है कि यह किसी भी स्थान को अच्छा और आमंत्रित महसूस कराने का एक बहुत जल्दी से अपनाया जा सकने वाला और आसान तरीका है। जब मैंने शुरुआत की थी, तब सभी बाथरूम अस्पताल की तरह बहुत सफेद हुआ करते थे। कोहलर उन ब्रांडों में से एक है जिसने ये तस्वीर बदल दी। उनके पास सुनहरे, काले और कई अद्भुत रंग थे। इससे बाथरूम में अचानक सकारात्मक बदलाव आया था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com