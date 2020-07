सुब्रमण्यम स्वामी बोले- मुझे क्यों लगता है कि यह हत्या का मामला है, इसके पक्ष में 24 पॉइंट दिए; एसआईटी जांच के लिए एनजीओ की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होने का शक जताया है। इसके पक्ष में उन्होंने ट्विटर पर 24 पॉइंट शेयर किए हैं। उधर, दिल्ली के एनजीओ ‘लेट्स टॉक’ ने इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी से कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। एनजीओ ने आरुषि तलवार जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुशांत की कथित आत्महत्या और रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वहीं, सुशांत की बहन मीतू ने भी पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। बिहार पुलिस की टीम गुरुवार को कोटक महिन्द्रा बैंक की बांद्रा स्थित ब्रांच में भी पहुंची। टीम ने वहां सुशांत के अकाउंट के बारे में जानकारी ली। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए थे। सुशांत के पिता के वकील कैविएट दायर करेंगे सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। उन्होंने पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। उधर, सुशांत के पिता की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह भी कैविएट दाखिल करेंगे। विकास सिंह का कहना है कि, वे रिया की याचिका में उठाए गए हर सवाल का जवाब कोर्ट में देंगे। सुशांत ने रिया से झगड़े की बात अपनी बहन को बताई थी सुशांत की बहन मीतू सिंह से पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने कई खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मीतू सिंह ने बताया कि 8 जून की शाम उन्हें रिया और सुशांत के झगड़े के बारे में पता चला। अगले ही दिन वे सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर कुछ दिनों के लिए चली गईं। मीतू ने बताया कि सुशांत ने उन्हें रिया के साथ हुई बहस के बारे में बताया था। सुशांत ने यह भी बताया कि रिया खुद के और उनके कुछ सामान लेकर चली गई है और शायद वापस नहीं आएगी। इस बात से सुशांत काफी परेशान थे। मीतू ने कहा,”मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं वहां 4 दिन रुकी। मेरे बच्चे छोटे हैं, इसलिए मैं 12 जून को बांद्रा से लौट आई। मैंने लौटते समय भी सुशांत को समझाने की कोशिश की। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशांत ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। दो दिन बाद ही मुझे सिद्धार्थ पठानी ने फोन कर बताया कि सुशांत काफी समय से अपने बेडरूम का दरवाजा नहीं खोल रहे। मैं फौरन बांद्रा के लिए रवाना हुई। मैंने रास्ते में भी सुशांत के नंबर पर फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हुई।” सुब्रमण्यम स्वामी ने 26 पॉइंट का डॉक्यूमेंट शेयर किया सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर बताया कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है? ट्वीट में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। इसमें सुशांत के गले पर निशान की लोकेशन है। इसमें कहा गया है कि सुशांत के गले पर मिले निशान आत्महत्या की तरफ इशारा नहीं करते। स्वामी ने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है उसमें सुशांत से जुड़े कुल 26 पॉइंट पर बात की गई है। उनका दावा है कि इनमें से सिर्फ 2 पॉइंट आत्महत्या की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा 24 पॉइंट हत्या की थ्योरी के क्लू दे रहे हैं। Why I think Sushanth Singh Rajput was murdered pic.twitter.com/GROSgMYYwE — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 30, 2020-newsindialive.in