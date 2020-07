सोनू सूद ने कहा- मेरी आंखों में आंसू थे, खुद को अकेला महसूस कर रहा था नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद 30 जुलाई को 47 साल के हो गए हैं। इस मौके पर सेलेब्स और उनके फैन्स ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दीं। इस मौके पर सोनू ने उस दिन को याद किया जब वह अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले मुंबई पहुंचे थे। उस समय उनका कोई दोस्त नहीं था। उन्होंने अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट किया था। कंगना रनौत ने ‘बेस्ट सीएम’ के बेटे पर साधा निशाना, कहा- मैं मरी तो समझ जाना सोनू सूद ने कहा, ”मुझे याद है कि जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा था। शायद 25 या फिर 26 जुलाई की बात होगी। मैं शहर में किसी को नहीं जानता था और न मुझे कोई बर्थडे विश करने वाला था। मैं अपने बर्थडे पर लोखंडवाला में एक पुल पर आधी रात को अकेला बैठा था और मेरी आंखों में आंसू थे। 12 बजे मेरी मां, पापा और बहन ने मुझे फोन कर विश किया। उन्होंने पूछा कि क्या वहां तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने कहा कि यहां मेरा कोई दोस्त नहीं है।” ”मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा कि यह शहर इतना बड़ा है यहां पर कितने सारे लोग हैं लेकिन मुझे विश करने वाला कोई नहीं है। उस वक्त मैंने ठान लिया कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन पूरी दुनिया मेरे साथं इस दिन को सेलिब्रेट करें। मुझे लगता है कि अब 22 साल बाद, वो दिन आ गया है जब पूरी दुनिया मेरे साथ इस दिन को सेलिब्रेट करेगी। यह सफर काफी स्पेशल है और मैं उस दिन को हमेशा याद रखूंगा जब इस शहर में मुझे विश करने के लिए कोई नहीं था।” एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को शाहिद कपूर ने अलग अंदाज में किया विश गौरतलब है कि सोनू सूद ने बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले तमिल और तेलुगू फिल्मों में खूब काम किया था। उन्होंने फिल्म शहीद-ए-आजम (2002) से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। फिल्म में उन्होंने फ्रीडम फाइटर भगत सिंह का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने सिंह इज किंग, आशिक बनाया आपने, हैप्पी न्यू ईयर और सिम्बा जैसी फिल्मों में काम किया। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com