सोनू सूद की 23 साल पुरानी फोटो में पहचानना हो रहा मुश्किल नई दिल्ली| बॉलीवुड फिल्मों के विलेन सोनू सूद प्रवासी मजदूरों की मदद कर रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं। 30 जुलाई को उन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर उन्होंने अपनी 23 साल पुरानी फोटो शेयर की, जिसमें उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। इस फोटो में वह काफी दुबले नजर आ रहे हैं। फैन्स को उनकी यह फोटो बहुत पसंद आई। एक्ट्रेस सोनू सूद ने फोटो शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, "…और तब मैंने एक्टर बनने की हिम्मत दिखाई थी।" सोनू की इस तस्वीर पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं। उनके बर्थडे पर फैन्स से लेकर सेलेब्स तक ने उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दीं। मालूम हो कि कोरोना काल में जिस तरह से सोनू ने जरूरतमंद की मदद की है उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। हालांकि अभी भी उनके नेक कामों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच सोनू सूद ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने यह ऐलान किया है कि वे अब प्रवासियों को नौकरी दिलवाने में मदद करेंगे। सोनू ने अपने नेक काम करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है। अपने इस फैसले से उन्होंने एक बार फिर से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो गए हैं। सोनू अपने जन्मदिन के अवसर पर जिस खास ऐप की घोषणा की है उसका नाम उन्होंने 'प्रवासी रोजगार' रखा है और इसके जरिए उन्होंने करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात पर जोर डाला है। इतना ही नहीं वह बाढ़ से प्रभावित बिहार और असम में वे इस मुहिम को तेजी से चलाने वाले हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने ये भी बताया है- मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्रवासी भाइयों के लिए एक तोहफा है।