एक शख्स ने की ट्रेन टिकट कंफर्म कराने की सोनू सूद से की अपील नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के मसीहा बन चुके हैं। वह पिछले तीन महीनों से लॉकडाउन के चलते मुंबई में फंसे हुए मजदूरों को मुफ्त में उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग सोनू सूद से संपर्क करते हैं और वह उन तक हर संभव मदद पहुंचाते हैं। इस बीच एक शख्स ने सोनू सूद से ट्रेन टिकट कंफर्म कराने की अपील की है, जिस पर एक्टर ने मजेदार रिएक्शन दिया है। सोनू सूद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें एक शख्स ने लिखा है, "नमस्कार सर जी, मैंने 12.08.2020 का सह परिवार प्रयागराज से मुंबई तक का टिकट निकाला हूं लेकिन वेटिंग में है। सर प्लीज ध्यान दीजिए।" चैट के साथ सोनू सूद ने लिखा, "कल्पना कीजिए कि अब मुझे वेटिंग लिस्ट के टिकट कंफर्म करने की भी रिक्वेस्ट मिल रही है।" एक्टर ने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा, "कृपया ध्यान दीजिए।" इस पोस्ट पर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। मालूम हो कि सोनू सूद 30 जुलाई को अपना 47वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। सेलेब्स और उनके फैन्स ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दीं। इस मौके पर सोनू ने उस दिन को याद किया जब वह अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले मुंबई पहुंचे थे। उस समय उनका कोई दोस्त नहीं था। उन्होंने अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट किया था। सोनू सूद ने कहा, "मुझे याद है कि जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा था। शायद 25 या फिर 26 जुलाई की बात होगी। मैं शहर में किसी को नहीं जानता था और न मुझे कोई बर्थडे विश करने वाला था। मैं अपने बर्थडे पर लोखंडवाला में एक पुल पर आधी रात को अकेला बैठा था और मेरी आंखों में आंसू थे। 12 बजे मेरी मां, पापा और बहन ने मुझे फोन कर विश किया। उन्होंने पूछा कि क्या वहां तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने कहा कि यहां मेरा कोई दोस्त नहीं है।"