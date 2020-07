एक्टर के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी का आरोप- रिया के खिलाफ गलत बयान देने के लिए परिवार दबाव बना रहा; फडणवीस ने की सीबीआई जांच की मांग

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में उनके रूम मेट सिद्धार्थ पिठानी ने अभिनेता के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिस को भेजे एक ईमेल में सिद्धार्थ ने आरोप लगाया है कि उन पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान देने को लेकर सुशांत के परिवार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते। सुशांत ने जब सुसाइड किया था, उस दौरान सिद्धार्थ उनके साथ ही रहते थे। सिद्धार्थ का मुंबई पुलिस को भेजा ईमेल: 22 जुलाई को मेरे पास सुशांत के परिवार से ओपी सिंह, मीतू सिंह और एक अनजान नंबर से कॉन्फ्रेंस कॉल आया था। रिया चक्रवर्ती जब सुशांत के साथ मॉन्ट ब्लांक अपार्टमेंट में रह रही थीं तो उनके खर्चों के बारे में पूछा गया। 27 जुलाई को मेरे पास एक और अनजान नंबर से ओपी सिंह का फोन आया और उन्होंने मुझसे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार पुलिस को बयान देने के लिए कहा था। उस कॉल में मुझसे कहा गया कि मेरे पास एक फोन आएगा। उसके बाद मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल भी आया। 40 सेकेंड के बाद वह कॉल कट गया और कोई बयान दर्ज नहीं हुआ था। मुझ पर रिया के खिलाफ वैसे बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू करनी चाहिए: फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। लिखा, ‘प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपनी जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से शुरू कर देनी चाहिए।’ उन्होंने सीबीआई जांच पर जनभावनाओं पर राज्य सरकार की अनदेखी की भी आलोचना की है। इससे पहले चिराग पासवान समेत कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरुवार को सुशांत केस की सीबीआई जांच से संबंधित एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं, गुरुवार को इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। There is a huge public sentiment about handing over #SushantSinghRajput case to CBI but looking at the reluctance of State Government, atleast @dir_ed ED can register an ECIR since misappropriation and money laundering angle has come out. — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 31, 2020 सुशांत के दोस्त संदीप का दावा- मुंबई पुलिस ने नहीं की उनसे पूछताछ सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह ने भी एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की है। मुझे कॉल किया था और कई चीजों की डिटेल पूछी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर मेरा बयान दर्ज नहीं किया गया। सुशांत खुशमिजाज लड़का था, वो आत्महत्या करने वालों में से नहीं था। वो हमेशा फिल्मों और करियर के बारे में ही बातें किया करता था। संदीप ने एक और टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘ये चाहें जो भी हो.. चाहे मर्डर है या आत्महत्या, लेकिन मुंबई पुलिस को अब सामने आना चाहिए। वे इस केस में अब तक काफी छानबीन कर चुकी हैं। अब तक 6 लोगों से पूछताछ कर चुकी है बिहार पुलिस बिहार पुलिस फिलहाल छानबीन के लिए मुंबई पहुंची है और सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने सुशांत के कुक, उनकी बहन मीतू सिंह, उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे समेत 6 लोगों का बयान दर्ज किया है। सुशांत की आत्महत्या के वक्त कुक ही घर पर मौजूद था। उसने ही सुशांत के कमरे का ताला तुड़वाया था। बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही मुंबई पुलिस बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि उन्होंने बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जांच के लिए जाती है तो उसे मदद की जाती है। लेकिन, यहां दुर्भाग्य से मुंबई पुलिस मामले की जांच में बिहार पुलिस की कोई मदद नहीं कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच करने पहुंची बिहार पुलिस की टीम को मुंबई पुलिस से ज्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है। बिहार पुलिस की टीम ऑटो में घूम-घूम कर लोगों के बयान दर्ज कर रही है।-newsindialive.in