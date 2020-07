सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने कहा- चलिए, मिलकर सच के लिए सब साथ खड़े होते हैं नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से ही फैन्स उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कई बॉलीवुड सेलेब्स भी इस मामले में सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पुराने वीडियो और फोटो शेयर कर इंसाफ मांग रहे हैं। अब एक्टर के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उसमें उन्होंने एक्ट्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने धीरे-धीरे सुशांत को परिवार से दूर किया। सुशांत से पैसे लिए और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। एक्टर की बहन श्वेता एक के बाद एक पोस्ट शेयर कर रही हैं। अभिषेक बच्चन को ट्रोल बोले- अब किसके भरोसे बैठकर खाओगे? तो एक्टर ने दिया जवाब श्वेता ने पोस्ट शेयर कर लिखा है कि चलिए, साथ में सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। इसके साथ ही श्वेता ने फैन्स से अपील की है कि वह किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल न करें। इंसाफ की लड़ाई लड़नी है तो साथ खड़े होते हैं। आपको बता दें कि श्वेता ने इससे पहले एक और पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि अगर सच मायने नहीं रखता तो कुछ भी मायने नहीं रखता। श्वेता सिंह कीर्ति की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। View this post on Instagram Let’s stand united, let’s stand together for the truth! #Indiaforsushant #Godpleasehelpus #Seekingstrengthandunity A post shared by Shweta Singh kirti (@shwetasinghkirti) on Jul 29, 2020 at 3:50pm PDT बताते चलें कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया पर आरोप लगाया कि सुशांत के सारे बैंक अकाउंट्स और कार्ड्स, रिया और उनके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत ने कई बार बताया कि ये लोग उसे पागल खाने में डालना चाहते थे और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुशांत जब अपनी बहनों से मिलने गए तो रिया ने उनपर मुंबई वापस आने का दबाव डाला। इसके बाद सुशांत से परिवार की बातचीत भी कम होने लगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com