फरहान अख्तर के टैलेंट की दिवानी हुई गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर नई दिल्ली| टेलीविजन होस्ट, सिंगर, फेमस वीजे और एक्ट्रेस शिबानी दांडेकर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी बोलड तस्वीरों को लेकर खबरों में रहती हैं। वह अक्सर अपनी ह़ॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। हालांकि इस बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने बॉयफ्रेंड फरहान अख्तर की तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। जिसकी वजह से वह खबरों में हैं। आमिर खान-करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग सितंबर से होगी शिबानी दांडेकर ने अपने बॉयफ्रेंड फरहान अख्तर की बुद्धिमान, क्रिएटिव और कलात्मक जैसे शब्दों के साथ सराहना की है। बता दें कि बीते दिन शिबानी ने अपने फॉलोवर्स के साथ लाइव इंटरैक्टिव सेसन का आयोजन किया था। इसी दौरान उन्होंने अपने एक फैन के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही है। लाइव इंटरैक्टिव सेसन के दौरान यूजर ने उनसे अभिनेता और निर्देशक के रूप में फरहान के बारे में क्या सोचती हैं ये जानना चाहा, इसप पर शिबानी खुद को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पाई। शिबानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "मैं जिन्हें जानती हूं, वह सचमुच मैं सबसे अधिक कलात्मक, बुद्धिमान, क्रिएटिव व्यक्ति हैं! लेखक, निर्देशक, अभिनेता, निर्माता मैं तय नहीं कर सकती .. स्किल लेवल और नजरिया से परे है! क्या दिमाग पाया है। जावेद अख्तर संग शबाना आजमी ने शेयर की फनी फोटो बता दें कि एक्ट्रेस ने शानदार और नूर जैसी फिल्मों में काम किया है। हाल ही में एक्ट्रेस एमेजॉन प्राइम वीडियो सीरीज फॉर मोर शॉट्स प्लीज में नज़र आई थीं। वैसे एक्ट्रेस अपने वर्कआउट और फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उनकी फिटनेस को लेकर भी इंस्टाग्राम पर उनके काफी फैंस हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 13 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और वो उनकी तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस भी अपने फोटो शूट से लेकर डेली लाइफ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।