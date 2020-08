शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल नई दिल्ली| शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी बिग बॉस के लास्ट सीजन में काफी पॉप्युलर थी। फैन्स ने दोनों की जोड़ी का नाम सिडनाज भी रखा है। वैसे तो शहनाज ने शो में कई बार सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन सिद्धार्थ ने हमेशा उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया है। अब दोनों का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों ने अपने फैन्स को मैसेज दिया है। सिद्धार्थ अपने और शहनाज के फैन्स से कहते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। दोनों को साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर कोई एक कुछ गलत बोलता है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। इसी बीच शहनाज, मजाक में सिद्धार्थ को थप्पड़ मार देती हैं। सिद्धार्थ चौंक जाते हैं, लेकिन शहनाज हंसने लगती हैं। View this post on Instagram as she goes thappad maar do while discussing fanclubs fight with #SidharthShukla #SidNaazLive #ManavManglani @manav.manglani A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani) on Aug 1, 2020 at 7:17am PDT बता दें कि हाल ही में सिद्धार्थ का नया गाना दिल को करार आया रिलीज हुआ है। इस गाने में सिद्धार्थ के साथ नेहा शर्मा हैं। गाने में नेहा और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री फैन्स को खूब पसंद आई है। अफगानिस्तान में प्रताड़ना के हुए शिकार सिखों को भारत लाने की चल रही तैयारी वहीं इससे पहले शहनाज गिल का कुर्ता पजामा गाना रिलीज हुआ। इस गाने में शहनाज के साथ टोनी कक्कड़ थे। जब शहनाज का गाना रिलीज हुआ था तब सिद्धार्थ ने इस पर अपना रिएक्शन दिया था। सिद्धार्थ ने ट्वीट किया था, ‘कुर्ता पजामा काला काला…क्या बकवास गाना है, मुंह पर चढ़ गया साला’। इस ट्वीट के साथ सिद्धार्थ ने जो इमोजी शेयर की थी इससे पता चल रहा था कि उन्होंने मजाक करते हुए शहनाज के गाने की तारीफ की है। अब फैन्स को दोनों को फिर साथ देखना चाहते हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com