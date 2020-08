सुहाना खान का ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर वायरल नई दिल्ली| शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने भले ही अभी बॉलीवुड डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग तैयार कर ली है। उनकी फोटोज और वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। अब सुहाना ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। फोटोज में सुहाना काफी ग्लैमरस लग रही हैं। सुशांत सिंह केस के मामले की जांच पर बिहार पुलिस ने साझा की ये बात तस्वीरों में सुहाना लुई वितो हैंडबैग के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने पोल्का डॉट प्रिंटेड ड्रेस पहनी है, साथ में उनका डीप पिंक लिपस्टिक उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। सुहाना ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- ‘अंडरआर्म में एक बेबी लुई वितो बैग के साथ।’ फैन्स सुहाना की फोटोज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। View this post on Instagram with a baby Louis Vuitton under her underarm A post shared by Suhana Khan (@suhanakhan2) on Jul 31, 2020 at 9:13am PDT बता दें कि सुहाना का एक्टिंग में काफी इंट्रेस्ट है और वह फिल्मों में काम करना चाहती हैं। कुछ समय पहले शाहरुख से जब सुहाना के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था, ‘एक्टिंग सीखने में अभी उसे समय लगेगा। शाहरुख की इस बात से साबित हो गया है कि सुहाना जरूर फिल्में करेंगी। लेकिन साथ ही यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि वह पूरी तैयारी के साथ बॉलीवुड में कदम रखेंगी। शाहरुख ने कहा था कि वह हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com