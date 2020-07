संजना सांघी के कंधे पर सोते नजर आए सुशांत सिंह राजपूत, सोशल मीडिया पर वायरल नई दिल्ली| बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म ‘दिल बेचारा’ 24 जुलाई को ओटीटी प्लैटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में संजना सांघी ने सुशांत के अपोजिट काम किया है, जो लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी डेब्यू फिल्म है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म ‘द फॉल्ट इन आर स्टार्स’ की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। हाल ही में संजना सांघी ने एक पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने फिल्म ‘दिल बेचारा’ के सेट की कुछ यादें शेयर कीं। फोटो में सुशांत सिंह राजपूत की को-स्टार संजना सांघी के कंधे पर सोते नजर आ रहे हैं। संजना लिखती हैं कि यह फोटो सुबह 4:30 बजे का है, जब हम सभी लोग ‘तारे गिन’ गाने की शूटिंग कर रहे थे। सोनू सूद बोले- सुशांत की मौत पर कई लोग माइलेज लेने की कर रहे कोशिश फिल्म की शूटिंग के दौरान संजना ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अच्छा बॉन्ड बना लिया था। उन्होंने शूटिंग के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे शूटिंग के आखिरी दिन सुशांत ने उनकी तारीफ की थी और कहा था कि उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया। संजना अभी भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि उनके को-स्टार सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की खबर से उबरने में थोड़ा वक्त लगेगा। View this post on Instagram 4:30AM : Manny takes a power nap during a night shoot for Taare Gin, as Kizie lends her shoulder, lost in thought as she always was. #FavouriteMomentsFromSet A post shared by Sanjana Sanghi (@sanjanasanghi96) on Jul 26, 2020 at 10:31pm PDT फिल्म का निर्देशन मुकेश छाबड़ा ने किया है। बतौर डायरेक्टर यह उनकी पहली फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत के फैन्स को दिवंगत एक्टर की यह फिल्म काफी पसंद आई है। सोशल मीडिया पर फैन्स तारीफ करते नहीं छक रहे हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com