सुशांत सिंह के हमशक्ल सचिन तिवारी की फिल्म में हुई विलेन की एंट्री नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी तरह दिखने वाले सचिन तिवारी इन दिनों सुर्खियों में हैं। सचिन हूबहू सुशांत की तरह दिखते हैं। सचिन तिवारी की अब एक फिल्म आ रही है ‘सुसाइड या मर्डर’। बताया जा रहा है कि यह फिल्म सुशांत के जीवन से प्रभावित होगी। अब इस फिल्म में विलेन का कौन करेगा, इसका खुलासा कर दिया गया है। रिया चक्रवर्ती पर FIR दर्ज होने पर सुशांत के पिता- सही समय पर करूंगा खुलासा ‘सुसाइड या मर्डर’ में राणा निगेटिव भूमिका निभाने जा रहे हैं। फिल्म से उनका लुक भी जारी कर दिया गया है। फिल्म में राणा एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के रोल में दिखाई देंगे, जिन्हें नेपोकिंग के नाम से जाना जाता है। इंस्टाग्राम पर राणा का लुक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि वह प्रोड्यूसर, जो सिर्फ स्टारकिड्स को लॉन्च करता है। View this post on Instagram He is a Big Shot Film Producer. But he only launches star kids. Introducing #RANA as ‘The #Nepoking’ in #SuicideOrMurder produced by @vsgbinge. @imkingsultaan @iamvijayshekhar @shamik_maulik @officialtiwarisachin @shraddhapandit @realnitinpant @vsgmusic #vsgbinge #vsgmusic #sachintiwari #bollywood #nepotism #bollywoodmafia #justiceforsushant #cbiforssr A post shared by VSG Binge (@vsgbinge) on Jul 27, 2020 at 12:44am PDT सचिन ने हाल ही में सुशांत को लेकर कहा कि सुशांत के निधन की खबर सुनकर मुझे भी काफी झटका लगा था। उनके निधन के बाद मुझे कई लोगों के मैसेज आए कि मैं उनकी तरह दिखता हूं। मुझे लगता है कि फैन्स मुझमें उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे टैलेंटेड एक्टर को ये कदम उठाना पड़ा’। प्रियंका- निक जोनस ने बिहार बाढ़ पीडितों की मदद के लिए दिया डोनेशन सचिन ने आगे कहा, ‘फिल्म के प्रोड्यूसर विजय शेखर गुप्ता ने मेरी फोटोज देखीं और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनकी फिल्म का हीरो बनूंगा। मैं बस फिल्म में अच्चा काम करना चाहता हूं और उम्मीद है कि मैं उनके फैन्स को निराश नहीं करूंगा।’ उन्होंने कहा कमैं चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो और अगर उनकी मौत के लिए लोग जिम्मेदार हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। हमें सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए’। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com