सचिन तिवारी बोले – उम्मीद है उनके फैन्स को निराश नहीं करूं नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी तरह दिखने वाले सचिन तिवारी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। सचिन हूबहू सुशांत की तरह दिखते हैं। सचिन तिवारी की अब एक फिल्म आ रही है ‘सुसाइड और मर्डर’। सचिन ने अब हाल ही में सुशांत को लेकर कहा, ‘सुशांत के निधन की खबर सुनकर मुझे भी काफी झटका लगा था। उनके निधन के बाद मुझे कई लोगों के मैसेज आए कि मैं उनकी तरह दिखता हूं। मुझे लगता है कि फैन्स मुझमें उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे टैलेंटेड एक्टर को ये कदम उठाना पड़ा’। सोनू सूद बोले- सुशांत की मौत पर कई लोग माइलेज लेने की कर रहे कोशिश सचिन ने आगे कहा, ‘फिल्म के प्रोड्यूसर विजय शेखर गुप्ता ने मेरी फोटोज देखीं और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनकी फिल्म का हीरो बनूंगा। मैं बस फिल्म में अच्चा काम करना चाहता हूं और उम्मीद है कि मैं उनके फैन्स को निराश नहीं करूंगा’। View this post on Instagram A boy from small town became a Shining Star in the film industry. This is his journey. Introducing Sachin Tiwari (@officialtiwarisachin) as ‘The Outsider’. @vsgbinge presents #SuicideOrMurder Conceived & produced by @iamvijayshekhar Directed by @shamik_maulik Music by @shraddhapandit Music on @vsgmusic #vsgmusic #vsgbinge #officialtiwarisachin #bollywood #sushantsinghrajput A post shared by Sachin Tiwari (@officialtiwarisachin) on Jul 19, 2020 at 9:22pm PDT सचिन भी सुशांत के बाकी फैन्स की तरह इस मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो और अगर उनकी मौत के लिए लोग जिम्मेदार हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। हमें सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए’। संजना सांघी के कंधे पर सोते नजर आए सुशांत सिंह राजपूत, सोशल मीडिया पर वायरल ऐसा कहा जा रहा था कि सचिन की यह फिल्म सुशांत पर निर्धारित है लेकिन डायरेक्टर शमिक मौलिक ने सफाई दी है कि यह फिल्म बायोपिक नहीं है और ना ही सुशांत से जुड़ी है। उन्होंने कहा, ‘न तो यह बायोपिक है और न ही सुशांत के निधन से जुड़ी हुई है। यह फिल्म है, जिसमें बताया गया है कि कैसे छोटे शहर से एक युवक और युवती मुंबई आते हैं और उनमें ढेर सारे सपने होते हैं। उसके बाद दोनों को काफी सफलता भी मिलती है। फिर अचानक उन्हें लगने लगता है कि कोई उन्हें रोक रहा है। ये वे ही लोग होते हैं, जो अपनी टॉप पोजिशन खोना नहीं चाहते।’ Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com