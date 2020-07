बॉयफ्रेंड रोहमन के साथ सुष्मिता सेन ने सेलिब्रेट की एनिवर्सरी नई दिल्ली| सुष्मिता सेन आज बॉयफ्रेंड रोहमन के साथ अपने रिलेशनशिप के 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही हैं। उन्होंने इस मौके पर रोहमन के लिए एक प्यारा पोस्ट शेयर किया है। रोहमन के साथ फोटो शेयर कर सुष्मिता ने लिखा, जब सुश से मिला रूह तो हुआ रोहमांस। हैप्पी एनिवर्सरी जान। 2 साल का साथ। मेरी दोनों बेबी और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। View this post on Instagram “When Sush met her Rooh” #rohmance followed Happy Anniversary jaan @rohmanshawl Here’s to our 2 years of togetherness & counting my blessings!! Babies & I love you infinity!!! To many more… #duggadugga A post shared by Sushmita Sen (@sushmitasen47) on Jul 28, 2020 at 4:02am PDT सुष्मिता से अपनी उम्र छिपाते थे रोहमन कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान सुष्मिता ने कहा था, ‘शुरुआत में रोहमन कुछ कारणों से चलते अपनी उम्र छिपाई थी। मैं उनसे पूछती थी कि आपकी उम्र कितनी है? आप बहुत यंग लगते हो। वह कहते थे गेस करो? बाद में मैंने महसूस किया कि वह मुझसे कितने यंग है, इसलिए वह इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मिलना हमारी किस्मत में था’। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com