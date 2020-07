सुशांत ट्रेनर ने बताया- रिया चक्रवर्ती को डेट करने के बाद ले रहे थे रहस्यमयी दवाएं नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत के केस में आए दिन नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। इस केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सुशांत के जिम ट्रेनर रहे समी अहमद ने बताया है कि सुशांत ने पिछले साल दिसंबर से कुछ रहस्यमयी दवाएं लेना शुरू किया था। ट्रेनर का दावा है कि इस दवा की वजह से सुशांत सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनके पैर कांपने लगे थे। ट्रेनर रहे समी अहमद का कहना है कि “वह ठीक नहीं लग रहा था।” जानकारी के लिए बता दें कि सामी अहमद पिछले 5 साल से सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेनिंग दे रहे थे और सुसाइड से दो हफ्ते पहले ही उन्होंने सामी को फोन भी किया था। कंगना रनौत ने ‘बेस्ट सीएम’ के बेटे पर साधा निशाना, कहा- मैं मरी तो समझ जाना रिपब्लिक टीवी द्वारा करवाए गए स्टिंग ऑपरेशन में सामी अहमद ने कई मामलों पर चुप्पी तोड़ी है। चैनल द्वारा जारी किए गए टेप में सामी अहमद ने बताया है कि दो हफ्ते पहले सुशांत ने उन्हें कॉल किया था क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी मां चल बसी थी और सुशांत ने फोन पर उनसे कहा था कि अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो वो उनसे बेहिचक कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा उन्होंने मुझसे मेरे पिता का ख्याल रखने को भी कहा था। क्योंकि सुशांत मेरी मां और पापा के बेहद करीब थे। हमारे बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। जब सामी से रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उन्हें सुशांत के मेडिकल कंडीशन से जुड़ी कुछ जानकारी थी तो इस पर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। सामी ने बताया कि, ‘मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं चल पाता था क्योंकि रिया इन सबमें मुझे पड़ने ही नहीं देती थी।’ लेकिन इतना जरूर पता है कि जब से उसने रिया को डेट करना शुरू किया, तभी से सुशांत के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। ट्रेनर का कहना है कि अभिनेता ने पहले कभी गोलियां नहीं लीं और रिया के मिलने के बाद ही उसने दवा का कोर्स शुरू किया था। बता दें कि सुशांत ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके निधन ने सभी को झकझोर दिया था। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच सुशांत खुदकुशी मामले ने नया मोड़ ले लिया, जब उनके पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती व अन्य पर मामला दर्ज कराया। सोनू सूद ने कहा- मेरी आंखों में आंसू थे, खुद को अकेला महसूस कर रहा था अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में उनके पिता के.के. सिंह द्वारा पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद अभिनेत्री ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। आईएएनएस से बात करते हुए, रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर जांच को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है, जहां अभिनेता की मौत के संबंध में जांच पहले से ही प्रगति पर है। मानशिंदे ने हालांकि याचिका का कन्टेंट साझा करने से मना कर दिया। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com