सुशांत के पिता ने FIR में कहा- मैनेजर दिशा के आत्महत्या मामले पर रिया चक्रवर्ती उन्हें फंसा देंगी' नई दिल्ली| बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर के माध्यम से सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर में कहा गया है कि उनके बेटे (सुशांत) को डर था कि मैनेजर दिशा की आत्महत्या मामले में रिया चकवर्ती उसे कहीं फंसा न दे। सुशांत के पिता का आरोप- रिया चक्रवर्ती चाहती थीं बेटे की हर फिल्म में लीड रोल केके सिंह की एफआईआर के अनुसार, 'सुशांत इंडस्ट्री छोड़कर फार्मिंग करना चाहते थे, लेकिन रिया ऐसा नहीं चाहती थीं और वह सुशांत के घर से कई सामान जैसे कि कैश, ज्वैलरी, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें लेकर चली गई और सुशांत का नंबर भी डिलीट कर दिया। सुशांत ने फिर मेरी बेटी को फोन करके बताया कि रिया सारा सामान लेकर चली गई और वह उसे फंसा देगी। इसके बाद 8 जून को दिशा जिसे रिया ने ही अस्थाई रूप से सुशांत की मैनेजर के तौर पर रखा था उसने आत्महत्या कर ली'। एफआईआर में सुशांत के पिता ने आरोप लगाया, 'दिशा के आत्महत्या की खबर सुनने के बाद सुशांत को घबराहट होने लगी और उसने रिया को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का नंबर ब्लॉक किया हुआ था जिस वजह से उससे बात नहीं हो पाई। सुशांत को डर था कि कहीं रिया, दिशा की आत्महत्या के लिए उन्हें ना फंसा दे। इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के पास गई और उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। वह 3-4 दिनों तक वहीं सुशांत के साथ रहीं, लेकिन मेरी बेटी के बच्चे छोटे हैं तो वह सुशांत को समझाकर वापस आ गईं। लेकिन उसके जाने के 2 दिन बाद सुशांत ने आत्महत्या कर ली'। रिया चक्रवर्ती पर FIR दर्ज होने पर कंगना रनौत की टीम ने महेश भट्ट पर साधा निशाना सुशांत सिंह के पिता ने केस दर्ज करने की पुष्टि की है। हालांकि इस बारे में उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वे अभी बात सार्वजनिक करेंगे तो इसका असर पुलिस की जांच पर पड़ सकता है। लिहाजा सही समय आने पर वे पूरी बात सार्वजनिक करेंगे।