सुशांत के पिता का आरोप- रिया चक्रवर्ती चाहती थीं बेटे की हर फिल्म में लीड रोल नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने एफआईआर में रिया के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि वह धीरे-धीरे सुशांत को परिवार से दूर कर रही थीं। एफआईआर में लगाए गए आरोपों के मुताबिक जब भी सुशांत के पास फिल्मों के ऑफर आते थे तो रिया उनके सामने शर्त रखती थी कि अगर वे फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें रखेंगे तो ही सुशांत फिल्म साइन करेगा। सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर लगे चोरी का आरोप सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया पर आरोप लगाया कि सुशांत के सारे बैंक अकाउंट्स और कार्ड्स रिया और उनके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत ने कई बार बताया कि ये लोग उसे पागल खाने में डालना चाहते थे और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। सुशांत जब अपनी बहनों से मिलने गए तो रिया ने उन पर मुंबई वापस आने का दबाव डाला। इसके बाद सुशांत से परिवार की बातचीत कम हो गई। एफआईआर में केके सिंह ने यह भी बताया कि साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत को किसी भी तरह दिमागी परेशानी नहीं थी तो रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ? सुशांत सिंह को दिमागी रूप से क्या परेशानी हो गई इसकी जांच की जाए? अगर सुशांत सिंह राजपूत का दिमागी इलाज चल रहा था तो इस बारे में उनके परिवार से कोई लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई। क्योंकि जब कोई मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के ही पास होते हैं इसकी जांच करवाई जाए? रिया चक्रवर्ती पर FIR दर्ज होने पर कंगना रनौत की टीम ने महेश भट्ट पर साधा निशाना केके सिंह का आरोप है कि जब रिया को पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज न करवाना और उस नाजुक हालत मे अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क खत्म कर लेने की वजह से सुशांत ने आत्महत्या कर ली।