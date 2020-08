सिद्धार्थ पिठानी बोले- एक्टर के निधन से पहले हुई थी आखिरी मुलाकात नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। एक्टर के पिता केके सिंह द्वारा रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस भी जांच में जुट गई है। अब सिद्धार्थ पिठानी ने अपने दोस्त सुशांत को लेकर खुलासा किया है कि वह आखिर के दिनों में कैसे थे। मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस दिन खुदकुशी की थी उस वक्त सिद्धार्थ भी उनके घर पर ही थे। एक शख्स ने की ट्रेन टिकट कंफर्म कराने की सोनू सूद से की अपील एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ ने कहा, हम दोनों कॉमन फ्रेंड की वजह से मिले थे। हम साथ में पूजा करते थे, गिटार बजाते थे। सुशांत की वजह से मैं अध्यात्म से जुड़ पाया। सिद्धार्थ ने कहा कि सुसाइड वाले दिन सुशांत रात 1 बजे मेरे कमरे में आया था और मुझसे पूछा कि मैं अभी तक क्यों जगा हुआ हूं। मैं उसे रूम तक छोड़ कर भी आया। अगले दिन जब मैं नीचे उतरा तो कुक ने कहा कि सुशांत का रूम बंद है। मेरे दो अन्य दोस्त दिपेश और केशव ने सुशांत को सुबह देखा था। इसलिए सुशांत के कमरे का बंद होना चौंकाने वाला था और आखिर में वह कमरे में मृत पाया गया। हमने सोचा ही नहीं था कि वह कभी सुसाइड करेगा। जांबाज एयर फोर्स ऑफिसर के रोल में दिखाई दी जाह्नवी कपूर रिया के साथ सुशांत की रिलेशनशिप के बारे में सिद्धार्थ ने बताया कि मुझे पता था कि रिया और सुशांत रिलेशनशिप में हैं। मैंने कभी सुशांत से इस बारे में ज्यादा नहीं पूछा। रिया ने 8 जून को घर छोड़ दिया था। उसने मुझसे कहा था कि सुशांत का ख्याल रखना। रिया ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए जा रही हूं। मैं सुशांत की फैमिली के टच में था, लेकिन सुशांत ने ही मुझसे मना कर रखा था कि मैं उसके घरवालों से बात न करूं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com