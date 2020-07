8 अगस्त को गर्लफ्रेंड मिहिका बजाज से शादी करेंगे राणा दग्गुबाती नई दिल्ली| ‘बाहुबली’ फिल्म में भल्लालदेव की भूमिका में नजर आने वाली अभिनेता राणा दग्गुबाती इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए है। गर्लफ्रेंड मिहिका बजाज से लॉकडाउन में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में सगाई करने वाले राणा दग्गुबाती इन दिनों शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं। सगाई के बाद राणा दग्गुबाती और उनकी मंगेतर मिहिका बजाज कब शादी करेंगे इन दोनों के फैन्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच अभिनेता राणा दग्गुबाती ने इंडिया टुडे से बात करने हुए शादी को लेकर नया खुलासा किया है। श्वेता बोली- सुशांत सिंह राजपूत से पहले बड़े बेटे को खो चुका था परिवार शादी की तारीख के बारें में बताते हुए राणा दग्गुबाती ने कहा ‘सगाई के बाद मैं और मिहिका 8 अगस्त को शादी करेंगे। हम इस सेरेमनी को काफी पर्सनल रखेंगे और ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा।‘ वहीं अपनी मंगेतर की तारीफ करते हुए राणा ने आगे कहा कि मैं आपको बात दूं मैं मिहिका से बहुत प्यार करता हूं और हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मिहिका मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर अपने परिवार के साथ रहती है। लॉकडाउन में जब हम दोनों ने सगाई का फैसला किया तो हम दोनों को ज्यादा परेशानियों का सामने नहीं करना पड़ा।‘ इसलिए अब नहीं चाहते हैं कि हमें कोई और रिस्क लेना पड़े और हम किसी परेशानी में पड़े। मीहिका काफी गंभीर है और काफी प्रिटी भी है। वह मेरी फीलिंग को समझती हैं अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। View this post on Instagram And it’s official!! A post shared by Rana Daggubati (@ranadaggubati) on May 20, 2020 at 11:00pm PDT बॉलीवुड में काम करने को लेकर अभिनेता ने आगे कहा ‘चाहे तो हिंदी हो तमिल, तेलुगू या कोई और भाषा हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कंटेट को चुनता हूं। मैं आपको बात दूं मेरी पहली फिल्म ‘लीडर’ जोकि एक पोलिटिकल थ्रिलर थी तो वहीं मेरी दूसरी फिल्म दम मारो दम थी जोकि गोवा में ड्रग्स बेचने वालों पर बेस्ट थी। यह दोनों फिल्में अलग-अलग भाषा की थी। पहली तेलुगू तो दूसरी हिंदी थी। मुझे सिर्फ कहानी से मतलब होता है।‘ सुशांत के निधन के बाद पहली बार घर से बाहर दिखाई दी अंकिता लोखंडे जानिए कौन है राणा की होने वाली दुल्हन बता दें कि मिहिका हैदराबाद की रहने वाली हैं जबकि राणा चेन्नई में जन्मे हैं और वहीं उनका पालन-पोषण हुआ है। मिहिका ने इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा किया है। इवेंट प्लानर हैं, जो मुंबई में ड्यू ड्रॉप डिजाइन स्टूडियो की मालकिन भी हैं। इतना ही नहीं मिहीका ने लंदन की चेल्सा यूनिवर्सिटी से आर्ट और डिजाइन में एमए किया है। वहीं, राणा दग्गुबाती दक्षिण भारतीय सिनेमा के साथ ही हिंदी सिनेमा में भी सक्रिय हैं। राणा साल 2011 में ‘दम मारो दम’ फिल्म में अभिनेत्री बिपाशा बासु के साथ नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने ‘हाउसफउल 4’, ‘द गाजी अटैक’, ‘बेबी’ और ‘ये जवानी है दीवानी’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म बाहुबली में उन्हें भल्लालदेव के रोल से काफी पहचान हासिल हुई। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com