सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन ने शेयर की पत्नी के साथ फोटो नई दिल्ली| सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन की मैरिड लाइफ पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। बता दें कि राजीव ने एक्ट्रेस चारू असोपा से शादी की है। शादी को 1 साल भी नहीं हुए कि दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगी। मामला तब बढ़ा जब दोनों ने सोशल मीडिया से शादी की फोटोज डिलीट कर दी। राजीव और चारू ने इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किया कि दोनों के बीच दिक्कतें हैं। लेकिन अब राजीव ने इंस्टाग्राम पर चारू के साथ फोटो शेयर कर फैन्स को चौंका दिया है। राजीव ने चारू के साथ फोटो शेयर की है जो उनके संगीत की है। हालांकि इस फोटो को शेयर कर राजीव ने कोई कैप्शन नहीं दिया है। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान राजीव ने इस मामले पर कहा था, 'मुझे लगता है कि चारू का कोई करीबी उसका ब्रेनवॉश कर रहा है। चारू एक बहुत ही सिंपल और सीधी-सादी लड़की है। चारू के फ्रेंड सर्कल में से ही कोई है जो ऐसा कर रहा है। उम्मीद है कि चारू इन बातों पर ध्यान न दे और अपना रास्ता खुद चुने। अगर मुझे पता चलता है कि वह शख्स कौन है, तो मैं उसका नाम और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा। वह भी फैक्ट्स के साथ। अगर वह मुझपर निशाना साध सकते हैं तो मैं उनपर और सख्ती से निशाना साधूंगा'। View this post on Instagram A post shared by Rajeev Sen (@rajeevsen9) on Jul 30, 2020 at 9:24am PDT इसके बाद चारू ने जवाब में कहा था कि कोई भी मेरा ब्रेनवॉश नहीं कर रहा है। मैं अपने निर्णय लेने के लिए काफी परिपक्व हूं। ऐसा ही मैंने हमेशा किया है। हमेशा से अपने फैसले खूद लेती आई हूं। हो सकता है कि सोशल मीडिया हैंडल से हमारी तस्वीरों को हटाने के लिए उनका ब्रेनवॉश किया गया हो। चारू ने आगे कहा, 'मैं नहीं चाहती कि मेरा निजी जीवन का सार्वजनिक रूप से तमाशा बने। मैं नहीं चाहती कि यह किसी के गॉसिप का हिस्सा बने।'