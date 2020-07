नई दिल्ली: कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित बंगला को खाली कर दिया है। प्रियंका गांधी ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस मिलने के बाद बंगले से जुड़े सभी बची राशि का भुगतान कर दिया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद प्रियंका गांधी को नोटिस जारी कर बंगला खाली करने का आदेश दिया था। : शराब दुकानों के आस-पास स्थित किराना दुकान संचालक नहीं बेच पाएंगे डिस्पोजल-पानी पाउच, आदेश जारी केंद्र सरकार की ओर से एक जुलाई को जारी आदेश में कहा गया था कि एसपीजी सुरक्षा वापस लेने और जेड प्लस सुरक्षा प्रदान किए जाने के आधार पर, आपके लिए किसी भी सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में टाइप 6 बी हाउस नंबर 35, लोधी एस्टेट का आवंटन रद्द किया जाता है। मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर वह अगले महीने में आवास खाली नहीं करती हैं तो फिर उन्हें नियमों के मुताबिक किराया अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। : लॉकडाउन के चलते टल गई शादी, तो युवती झूल गई फांसी पर, कर ली खुदकुशी गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी। इसके बाद उन्हें सरकार की ओर से जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। : तीन लाख लोगों को नौकरी देंगे सोनू सूद, अच्छे वेतन के साथ मिलेगा PF, ESI, जन्मदिन के मौके पर दिया ये खास तोहफा Congress leader Priyanka Gandhi Vadra hands over the documents of her central government allotted accommodation, to officials of Central Public Works Department. She vacated the accommodation at Delhi's Lodhi Estate today. https://t.co/IqbrFWOVZ5 pic.twitter.com/FM8ZgQdbdY — ANI (@ANI) July 30, 2020 प्रियंका गांधी ने खाली किया लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला, पहले कर चुकीं थी बंगले से जुड़ी बची राशियों का भुगतान-www.ibc24.in