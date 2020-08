प्रधानमंत्री से अपील- आप कहीं न कहीं सच के साथ खड़े होंगे, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लगातार उनके फैंस, घरवाले और बॉलीवुड के कुछ कलाकार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक ओपन लेटर भी लिखा है। श्वेता सिंह कीर्ति ने मोदी के नाम पर लिखा- ‘मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। हम भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं और किसी भी कीमत पर न्याय की उम्मीद करते हैं।’ ट्वीट में पीएमओ को भी टैग किया गया है। बॉलीवुड में मेरे भाई का कोई गॉडफादर नहीं था श्वेता ने ओपन लेटर में कहा- ‘सर, मेरे दिल ने कहा है कि आप कहीं न कहीं सच के साथ खड़े होंगे। हम बहुत साधारण परिवार से हैं। जब मेरा भाई बॉलीवुड में आया था, उसका कोई गॉडफादर नहीं था। मेरा आपसे अनुरोध है कि तुरंत इस मामले को देखें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से संभाला जाए और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न की जाए। न्याय की अपेक्षा है।’ सुशांत सिंह ने पिछले महीने 14 जून को मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वह पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे, लेकिन अभी तक उनके सुसाइड करने के पीछे की असल वजह सामने नहीं आई है। I am sister of Sushant Singh Rajput and I request an urgent scan of the whole case. We believe in India’s judicial system & expect justice at any cost. @narendramodi @PMOIndia #JusticeForSushant #SatyamevaJayate pic.twitter.com/dcDP6JQV8N — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 1, 2020 श्वेता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया सुशांत का रूटीन प्लान श्वेता ने एक पोस्ट शेयर किया। श्वेता ने सुशांत के व्हाइट बोर्ड पर बनाए प्लान का एक फोटो शेयर किया। श्वेता ने बताया कि यह रूटीन वह 29 जून से अपनाने वाला था। View this post on Instagram Bhai’s White Board where he was planning to start his workout and transcendental meditation from 29th June daily. So he was planning ahead. #justiceforsushantsinghrajput A post shared by Shweta Singh kirti (@shwetasinghkirti) on Jul 31, 2020 at 8:32am PDT मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा- नीचता पर उतर आए हैं लोग सुशांत मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पहली बार कोई बयान सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस बारे में एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा- मैं इसकी निंदा करता हूं। कोरोना संकट में मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस कोरोना योद्धा बनकर देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं और ये लोग ऐसी नीचता पर उतारू हैं। जिस किसी के पास कोई भी सबूत हो या जानकारी हो, उसे लेकर आएं। आरोपी को फांसी पर जरूर लटकाएंगे।-newsindialive.in