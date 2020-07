एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बॉयफ्रेंड सैम से की सगाई, शेयर की अपनी फीलिंग नई दिल्ली। मॉडल-एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से सगाई कर ली है। सैम ने इंस्टाग्राम पर पूनम के साथ अपनी फोटो शेयर की है जिसमें दोनों सगाई की रिंग पहने हुए नजर आ रहे हैं। सैम ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, फाइनली हमने ये कर ही लिया। वहीं पूनम ने इस पोस्ट पर कमेंट किया, बेस्ट फीलिंग। आमिर खान-करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग सितंबर से होगी बता दें कि लॉकडाउन के दौरान खबर आई थी कि पूनम और उनके बॉयफ्रेंड ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया और इसके चलते मुंबई पुलिस ने उन्हें बुक किया। View this post on Instagram We finally did it! A post shared by Sam Bombay (@sambombay) on Jul 23, 2020 at 12:04am PDT हालांकि पूनम ने इन खबरों को गलत बताया था। उन्होंने इस मामले पर कहा था, वह तो घर पर ही थीं और ये खबरें गलत है। जावेद अख्तर संग शबाना आजमी ने शेयर की फनी फोटो बता दें कि पूनम पांडे ने साल 2013 में फिल्म नशा से बॉलीवुड डेब्यू किया था। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगू और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। ऐसी खबरें हैं कि नशा 2 बनने वाली है। डायरेक्टर अमित सक्सेना ने इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, हम नशा के सीक्वल के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकता हूं और मुझे काफी खुशी होगी अगर पूनम पांडे इस फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनें। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com