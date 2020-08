पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनलिस्ट को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनलिस्ट को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस बार हैकाथॉन कोविड के उपरांत की दुनिया और आत्म निर्भर भारत पर फोकस करेगा। नागरी लिपि परिषद ने नई शिक्षा नीति 2०2० का किया समर्थन, लागू करने का दायित्व सरकार का आपको बता दें कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो स्टूडेंट्स को रोजाना में आ रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मंच प्रदान करती है। यहां देशभर के छात्र समस्याओं को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से हल करते हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि यंग इंडिया में बहुत प्रतिभा है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में नवाचार और उत्कृष्टता को दर्शाता है। एक अगस्त को 4.30 को वे स्मार्ट इंडिया हैक्थॉन के फाइनलिस्ट को संबोधित करेंगे और उनके काम के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदऔर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 चौथा संस्करण है। इससे पहले 2017, 2018 और 2019 में भी हैकाथॉन आयोजित हो चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले- स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत हैकाथॉन में जीतने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। हर समस्या को सुलझाने के लिए छात्र को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि स्टूडेंट इनोवेशन के तहत प्रथम पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के तहत 75 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार के तहत 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com