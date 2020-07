देश में अब आलू ने लगाई हाफ सेंचुरी, टमाटर पहुंचा शतक के करीब नई दिल्ली| देश में अब आलू भी आंखें दिखाने लगा है। लोगों को पिछले साल रुलाने वाला प्याज आज खुद रहा है पर टमाटर महंगा होकर और लाल हो रहा है। आलू जहां 50 रुपये किलो तक पहुंच गया है तो वहीं कई जगहों पर टमाटर अस्सी रुपये किलो बिक रहा है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश की वजह से जहां हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं वहीं रही सही कसर डीजल की महंगाई और कई शहरों में फिर से लॉकडाउन ने पूरी कर दी है। कोरोना महामारी में प्रॉपर्टी कारोबार की बिक्री 79 फीसदी गिरी उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को आलू की कीमत 20 से 50 रुपये के बीच रही। वहीं प्याज 20 से 40 और टमाटर 50 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो तक बिका। खुदरा बाजार में अगर इन जरूरी सब्जियों के मॉडल मूल्य की बात करें तो आलू 30 रुपये किलो, प्याज 20 और टमाटर 50 रुपये किलो है। आयकर विभाग में आईटीआर में कम आमदानी दिखाने पर पड़ेगा 50% जुर्माना ट्रांसपोर्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद छोटे ट्रक ऑपरेटर परेशान हैं। देशभर में 90 लाख छोटे-बड़े ट्रक हैं, इसमें से 60 फीसदी बुकिंग नहीं मिलने के कारण खड़े हो गए हैं। ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतार अटवाल ने हिंदुस्तान को बताया कि ट्रक ऑपरेशन की कीमत 20 फीसदी तक बढ़ी है। इससे माल भाड़े में वृद्धि हो रही है। भाड़े में बढ़ोतरी होने पर जनता को मंहगाई की मार पड़ रही है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com