सप्ताहांत सोना तथा चांदी की कीमतों में हुआ इजाफा इंदौर| सप्ताहांत सोना तथा चांदी में ग्राहकी के बीच हाजिर भाव मजबूती लिए रहे। बीते सप्ताह में सोना 1775 रुपये तथा चांदी 425 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल लिए रही। कारोबार की शुरुआत में सोमवार को सोना 53799 रुपये पर खुलने के बाद शनिवार को 55225 रुपये प्रति दस ग्राम होकर थमा। चांदी में व्यापार की शुरुआत 62075 रुपये पर हुई वहीं अंतिम दिन सौदे 62500 रुपये के स्तर हुए। कोरोना महामारी के चलते चेन्नई में रविवार को देखने को मिल रही पूर्ण तालाबंदी कामकाज में सोना ऊंचे में 55250 नीचे में 53450 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका। व्यापार में चांदी ऊपर में 63475 तथा नीचे 61000 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी। विदेशी बाजार में सोना 1975 डॉलर तथा चांदी 24.00 सेंट प्रति औंस बिकी।