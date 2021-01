नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष के निधन पर शुक्रवार को शोक जताया और शैक्षणिक तथा सामुदायिक सेवा में उनके योगदान की सराहना की। Professor Chitra Ghosh made pioneering contributions to academics and community service. I recall my interaction with क्लिक »-www.prabhasakshi.com