सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में छिड़ी बहस दुखी नसीरुद्दीन शाह नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच नसीरुद्दीन शाह ने इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इस बहस से कुछ बदलाव आएंगे? तो उन्होंने कहा, इसकी सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इस बहस का स्तर बहुत बचकाना हो रहा है। हम अपने गंदे लंगोट सबके सामने क्यों धो रहे हैं। अंकिता लोखंडे सुशांत की बॉडी की वायरल फोटोज और वीडियोज पर दिया रिएक्शन उन्होंने आगे कहा कि सुशांत के निधन के बाद लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म और आउसाइडर्स को लेकर बहस कर रहे हैं। वहीं कंगना रनौत को लेकर उन्होंने कहा कि वह कुछ फिल्ममेकर्स और स्टारकिड्स को निशाना बना रही हैं, यहां तक की तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसे एक्टर्स को वह बी ग्रेड बता रही हैं। नसीरुद्दीन ने आगे कहा, 'अब तो लोग पोस्टर पर नहीं दिखाई देने पर भी आवाज उठा रहे हैं। अगर हम सभी ने सिकायत करना शुरू कर दिया तो ये इंडसट्री पृथ्वी की सबसे खराब जगह के रूप में जानी जाएगी। बता दें कि हाल में दीपक डोबरियाल ने फिल्मों के पोस्टर पर जगह न मिलने की शिकायत की थी'। कानपुर संजीत यादव मर्डर केस : सीएम योगी ने की CBI जांच की सिफारिश बिहार पुलिस की चार सदस्यीय टीम की सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ पटना में दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की जांच के लिए बुधवार को मुंबई पहुंची थी। जांच के सिलसिले बिहार पुलिस की यह टीम शनिवार को बांद्रा थाने भी पहुंची। यह पूछने पर कि क्या चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी, बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "अभी इसकी जरुरत नहीं है। लेकिन हम उनपर नजर रख रहे हैं। टीम के एक अन्य सदस्य ने कहा कि उन्होंने सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत चक्रवर्ती को नोटिस भेजकर उनसे जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने को कहा है। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस जांच में उनका सहयोग कर रही है।