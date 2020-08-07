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Mumbai Rain: कोलाबा में 46 साल का टूटा रिकॉर्ड, 1974 में हुई थी ऐसी भयंकर बारिश
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) आज पानी-पानी हो गई है. मुंबई में पिछले 48 घंटो से लगातार तेज बारिश (Mumbai Rain) हो रही है, जिसके चलते जगह-जगह पर जल भराव हो गया है. इसी कड़ी में साउथ मुंबई के कोलाबा (Colaba) इलाके में एक दिन में 46 साल बाद क्लिक »-newsindialive.in