यूपी में 12 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में 21 मॉडल इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य जारी लखनऊ| उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब (मॉडल इण्टर कॉलेज) की योजना के तहत 12 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में 21 मॉडल इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य जारी है और इसके द्वितीय किश्त की धनराशि जारी कर दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूसरी किश्त जारी होने के बाद निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के चलते इन इंटर कॉलेजों को पूरा कराए जाने के लिए दूसरी किश्त की धनराशि उनके द्वारा मांग प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल उपलब्ध करा दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलो में शिक्षा के विस्तार तथा पठन-पाठन की गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए कटिबद्ध है और इसी दिशा में मॉडल इण्टर कॉलेजों का निमार्ण तेजी से पूरा कराया जा रहा है।