कम उम्र में ही सफेद बालों से हो गए हैं परेशान तो करें ये योगासन लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल गलत खानपान और लाइफस्टाइल का असर सेहत के साथ ही सुंदरता पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। तभी तो बहुत से लोग कम उम्र में ही सफेद बालों से परेशान है। जिसकी वजह से बालों में कलर और डाई लगाते हैं। जिसका नतीजा होता है कि सारे बाल पक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम उम्र से ही बालों में कलर या डाई की जरूरत न पड़े तो रोजाना ये योगासन बहुत लाभदायक होंगे। आगे की स्लाइड में जानें योग और उन्हें करने के तरीके। सर्वागासन सर्वागासन न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि बाल से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। अगर आपके भी बाल सफेद हो गए हैं तो इसके लिए आपको सर्वागासन करना चाहिए। बालों की सफेदी दूर करने के लिए सर्वागासन एक अच्छा विकल्प है। सर्वागासन के नियमित अभ्यास से आपके सफेद बाल जल्द ही काले होने लगेंगे।सर्वागासन को करने के लिए जमीन पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। इसके बाद अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़कर धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाएं। अब कोहनियों को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों से कमर को पकड़ते हुए सहारा दें। ध्यान रहें कि कमर के ऊपर वाला पैरों का भाग सीधा होना चाहिए। इसके बाद सिर को जमीन पर ही टिका कर रखें। इस अवस्था में आप करीब एक मिनट तक रहें। धीरे-धीरे अभ्यास करते हुए, इस आसन को करने की समयावधि आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। शीर्षासन शीर्षासन करने के लिए के सबसे पहले जमीन पर वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। अब अपनी कमर को आगे की ओर झुकाएं और फिर अपने दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिकाकर रख दें। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लें। इसके बाद अपने सिर को दोनों हथेलियों के बीच में धीरे-धीरे रखने की कोशिश करें। अब जब आपका सिर जमीन पर टिका हुआ है, तब धीरे-धीरे अपने शरीर का पूरा वजन सिर पर छोड़ दें और अपने शरीर को ऊपर की उठाएं। अब अपने शरीर का पूरा भार सिर पर लें और शरीर को सीधा कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि यह आसन किसी प्रशिक्षक की निगरानी के में ही करें, ताकि इसे करते वक्त किसी प्रकार की कोई गलती न हो। पवनमुक्तासन पवनमुक्तासन को करने से पेट से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। इसी वजह से ये सफेद बालों को काला करने में भी प्राकृतिक रूप से मदद करता है। जिसकी वजह से जल्दी ही आपकी बालों को कलर करने के रूटीन से छुटकारा मिल सकता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com